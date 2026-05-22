Arresto de hermana de alto funcionario cubano en Estados Unidos

Las autoridades federales de Estados Unidos informaron el arresto de Adys Lastres Morera, hermana de un alto funcionario cubano, en un caso relacionado con presuntas ganancias obtenidas a través de empresas controladas por GAESA, el conglomerado administrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba.

Las autoridades federales de Estados Unidos informaron el arresto de Adys Lastres Morera , hermana de un alto funcionario cubano. El secretario de Estado, Marco Rubio , reaccionó al caso en redes sociales y aseguró que las autoridades estadounidenses continuarán actuando contra quienes se beneficien del aparato represivo y económico controlado por el ejército cubano.

La investigación está relacionada con presuntas ganancias obtenidas a través de empresas controladas por GAESA, el conglomerado administrado por las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Cuba y que mantiene operaciones en sectores clave como turismo, hoteles, puertos, bancos y comercio. Rubio ha intensificado en semanas recientes sus críticas contra GAESA, al que describió como un estado dentro del Estado que concentra riqueza mientras la población enfrenta dificultades económicas.

El gobierno estadounidense sostiene que el conglomerado militar controla entre 40% y 70% de la economía cubana, aunque La Habana rechaza esas estimaciones y acusa a Washington de utilizar sanciones económicas para aumentar la presión política sobre la isla. El gobierno cubano no había emitido una respuesta oficial inmediata sobre el arresto al momento de la publicación de esta nota.

Las autoridades estadounidenses también han anunciado nuevas sanciones y acusaciones contra altos funcionarios y mayores restricciones dirigidas a estructuras económicas vinculadas con las fuerzas armadas cubanas. La situación en Cuba sigue siendo tensa y las relaciones entre Estados Unidos y Cuba siguen siendo complejas y delicadas. La comunidad internacional sigue observando la situación con interés y expectativa, esperando a ver cómo se desarrollan los acontecimientos y cómo se resuelven los conflictos entre las dos naciones





Univision / 🏆 50. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Cuba Estados Unidos GAESA Marco Rubio Adys Lastres Morera Arresto Sanciones Relaciones Internacionales

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Estados Unidos-Irán: ¿Hacia el fin de las hostilidades?La mediación Israel-Líbano, auspiciada por la Casa Blanca, revela un interés por reducir los escenarios de tensión paralelos al conflicto con Irán

Read more »

Se reúne Sheinbaum con Secretario de Seguridad de Estados UnidosEl encuentro con Markwayne Mullin se da en medio de tensiones bilaterales por seguridad, migración y operativos contra mexicanos

Read more »

Trump revive amenaza de intervención militar en Cuba; 'parece que seré yo quien lo haga', diceLas declaraciones ocurren después de que Estados Unidos presentara cargos penales contra el expresidente Raúl Castro

Read more »

“Sería una vergüenza”: Trump califica de 'insostenible' la ciudadanía por nacimiento en Estados UnidosEl presidente de Estados Unidos cuestionó el alcance de este derecho y advirtió sobre sus posibles efectos en el sistema migratorio y en las decisiones que deberá tomar la Corte Suprema

Read more »