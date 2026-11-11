Arrollamiento masivo en North Hollywood deja seis heridos y tres muertos

Un vehículo atropelló a peatones en North Hollywood, causando tres fallecidos y tres heridos graves. El incidente ocurrió cerca de una estación de metro y se están revisando cámaras de seguridad.

El Departamento de Bomberos de Los Ángeles informó que un vehículo descontrolado pasó por la acera de Lankershim Avenue en North Hollywood, provocando la muerte de tres personas y dejando heridas graves a otras tres, incluido el conductor.

Incidente en Lankershim Avenue

Según las primeras declaraciones de la policía, el auto provenía de dirección sur y sin control, atropelló a varios peatones que se encontraban en la acera a pocas metros de una estación de metro. Los heridos fueron trasladados al hospital de Los Ángeles y el conductor fue tratado por lesiones internas.

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No se han determinado las causas exactas del accidente hasta la fecha. Las autoridades mencionan que están revisando el video de la cámara de seguridad de una tienda de hot dogs cercana para determinar si el conductor estaba bajo la influencia o si hubo un fallo mecánico.

Rescate y situación en la escena

En la escena se observó una desorganizada escena de desastre: cuerpos, escombros de vehículos y brazos de los vendedores de comida que estaban sobre la acera. Una mujer que revisaba su negocio de hot dogs contó que el tiroteo ocurrió de manera repentina, sin que pudiera reaccionar a tiempo.

El Departamento de Bomberos y la policía permanecen en el lugar durante varias horas para controlar el tráfico y atender al público que se acercó al sitio.

Consecuencias y próximas acciones

El incidente ha generado un debate sobre la seguridad en las aceras de la zona y la necesidad de elevar la señalización segura para peatones. La ciudad de Los Ángeles anuncia que revisará los procedimientos de tráfico y las áreas de alto tránsito en North Hollywood.

Mientras las investigaciones continúan, el Departamento de Bomberos ha prometido proporcionar actualizaciones finales directamente con la comunidad local y a través de los medios de comunicación tradicionales y digitales.