Artemis II: Descenso Perfecto y el Regreso de Astronautas Cerca de la Luna

La cápsula Artemis II ameriza exitosamente cerca de San Diego tras completar una misión lunar histórica, marcando el regreso de astronautas a las inmediaciones de la Luna por primera vez desde 1972. La NASA celebra el descenso perfecto y la tripulación se encuentra en excelente forma.

El amerizaje de la cápsula Artemis II, que transportaba a los cuatro astronautas de la NASA tras su histórica misión lunar, se produjo este viernes cerca de la costa de San Diego, California. La cápsula, al ingresar a la atmósfera terrestre, utilizó paracaídas para reducir la velocidad de una caída libre de aproximadamente 14 minutos.

La NASA, que describió el descenso como “perfecto”, había anticipado los procedimientos, incluyendo la evaluación inicial por buzos para verificar la seguridad del aire y el agua alrededor de la nave antes de que la tripulación, conformada por Reid Wiseman, Christina Koch, Victor Glover y Jeremy Hansen, pudiera salir. La recuperación de los astronautas, en “excelente forma” según los primeros reportes, estuvo a cargo de las fuerzas armadas estadounidenses y personal de la NASA, con un tiempo estimado de entre 30 y 45 minutos. El administrador de la NASA, Jared Isaacman, celebró el éxito de la misión Artemis II en la plataforma X, declarando “Felicidades. Artemis II, misión cumplida”. Esta misión, que despegó de Florida el 1 de abril, tuvo una duración de diez días, durante los cuales orbitó la Luna sin alunizar. Este evento marcó el regreso de astronautas a las cercanías lunares, un hito que no se había logrado desde 1972, en la época del Programa Apolo.\Durante el descenso, los astronautas experimentaron velocidades superiores a los 40 mil kilómetros por hora, enfrentando temperaturas extremas de hasta 2.760 grados centígrados debido a la fricción con la atmósfera terrestre. Isaacman elogió el trabajo de la tripulación, resaltando que “Reid, Victor, Christina, y Jeremy hicieron un trabajo extraordinario”, inspirando al mundo y representando a sus respectivas agencias espaciales y naciones (Estados Unidos y Canadá) como embajadores de la humanidad en el espacio. La NASA confirmó que todas las maniobras se realizaron “de manera perfecta”, sin presentar problemas técnicos. La reentrada, con una desconexión de comunicaciones de seis minutos ya planificada, sirvió como prueba crucial para el escudo térmico, diseñado para proteger a la nave y a sus ocupantes. A diferencia de la misión no tripulada Artemis I en 2022, Artemis II siguió una trayectoria más directa, reduciendo la duración de la entrada a 14 minutos, disminuyendo así la carga térmica en el escudo.\Una vez fuera de la cápsula, los astronautas fueron trasladados a una plataforma inflable, desde donde fueron recogidos por dos helicópteros para ser llevados a la enfermería de un barco para las primeras revisiones médicas. Posteriormente, se realizarán más pruebas en tierra. La cápsula Orión será enviada al Centro Espacial Kennedy en Florida, tras completar un viaje de más de 1.1 millones de kilómetros. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, felicitó a la tripulación desde la órbita lunar y aseguró que Estados Unidos tomará nuevas medidas para futuras exploraciones espaciales, incluida una posible misión a Marte. Trump expresó su orgullo por el éxito de la misión y anunció su intención de recibir a los astronautas en la Casa Blanca, reiterando el compromiso de su administración con la exploración espacial. Durante los primeros seis días de la misión, la cápsula Orión demostró su funcionamiento óptimo con tripulación a bordo, una prueba que ningún simulador podía replicar. La misión Artemis II, con sus logros, ha generado esperanza y optimismo a nivel global. Sin embargo, persiste la pregunta sobre la viabilidad de un alunizaje para 2028, como lo desean la NASA y el presidente Trump. Además, se aprendió una importante lección tras dos lanzamientos cancelados debido a problemas técnicos: “Lanzar un cohete tan importante y complejo como el SLS cada tres años no es el camino al éxito”, según declaró el administrador de la NASA, Jared Isaacman





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