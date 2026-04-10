Artemis II: El Viaje de Regreso a la Tierra Concluye con el Amerizaje en el Pacífico

La cápsula Orion de la misión Artemis II, con sus astronautas, se prepara para amerizar en el Océano Pacífico, marcando el fin de un viaje épico que ha llevado a los humanos de regreso a la órbita lunar. Detalles del regreso, horarios y cómo seguir el evento en vivo.

El viaje de la misión Artemis II está a punto de concluir, marcando un hito significativo en la exploración espacial humana. Tras diez días de misión, la cápsula Orion , con los astronautas Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch y Jeremy Hansen a bordo, se prepara para amerizar en el Océano Pacífico, sellando el regreso de los humanos a la órbita lunar después de más de cinco décadas.

Esta misión, que ha capturado la atención mundial, no solo ha ofrecido impresionantes imágenes de la superficie lunar, sino que también ha establecido un nuevo récord de distancia para una nave espacial tripulada, superando la marca establecida por el Apolo 13 en 1970. La culminación de esta misión representa un paso crucial en el programa Artemis, cuyo objetivo principal es el regreso a la superficie lunar. Antes del amerizaje, la cápsula Orion deberá superar una serie de fases críticas, que incluyen la separación del módulo de servicio y el reingreso a la atmósfera terrestre. La separación del módulo de servicio está programada para las 19:33, hora del Este de Estados Unidos (01:33 del sábado 11 en España). Tras esta separación, la cápsula realizará una maniobra de ajuste de trayectoria y movimientos de balanceo para alejarse de forma segura del módulo. La entrada en la atmósfera comenzará a una altura de 400.000 pies, lo que podría provocar una interrupción en las comunicaciones de aproximadamente seis minutos. Durante el reingreso, el escudo térmico de la nave enfrentará temperaturas extremas de hasta 5.000° F (2.760° C). \El proceso de reingreso y amerizaje es un momento crítico en la misión. A medida que la cápsula desciende, se desprenden la cubierta delantera y se despliegan los paracaídas. Los paracaídas de frenado se desplegarán a una altura de 22.000 pies, y los paracaídas principales se abrirán en tres etapas entre los 6.800 y 5.000 pies, reduciendo la velocidad para un amerizaje seguro. El amerizaje en sí está programado para las 20:07, hora del Este, frente a la costa de San Diego, California. La NASA, en colaboración con la Armada y la Fuerza Aérea de Estados Unidos, se encargará de recuperar a los astronautas y trasladarlos al buque de asalto USS John P. Murtha para chequeos médicos. Posteriormente, serán llevados al Centro Espacial Johnson en Houston, Texas. Los horarios del amerizaje varían según la zona horaria. En España, el amerizaje tendrá lugar a las 02:07 del sábado 11 de abril. En Argentina, Uruguay, Brasil y Paraguay, a las 21:07. En Bolivia, Chile, Venezuela, Panamá, República Dominicana y Cuba, a las 20:07. En Perú, Ecuador y Colombia, a las 19:07. Y en México (CDMX), Costa Rica, Guatemala, El Salvador y Honduras, a las 18:07. La transmisión en vivo del reingreso y amerizaje estará disponible a través de YouTube, NASA+, Netflix y HBO Max, comenzando a las 18:30, hora del Este.\La misión Artemis II es un testimonio del ingenio humano y la perseverancia en la exploración espacial. La exitosa conclusión de esta misión allana el camino para futuros viajes a la Luna, incluido el establecimiento de una presencia humana sostenible en su superficie. Los avances tecnológicos y la experiencia adquirida durante Artemis II serán fundamentales para las futuras misiones a Marte y más allá. La colaboración internacional y la dedicación de los equipos de la NASA, los astronautas y todos los involucrados en este proyecto son un ejemplo inspirador de lo que la humanidad puede lograr cuando se une para un objetivo común. La expectación por el amerizaje y el regreso seguro de la tripulación es alta, y el mundo espera con ansias el próximo capítulo de la exploración espacial





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