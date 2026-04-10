Artemis II: La humanidad regresa a la Luna tras 50 años

La misión Artemis II, con astronautas a bordo, regresa a la Tierra tras una prueba clave alrededor de la Luna. Se detallan los preparativos para el amerizaje y el seguimiento médico a los tripulantes.

Después de 50 años, la humanidad se acerca de nuevo a la Luna con la misión espacial tripulada Artemis II. Tras pasar diez días fuera del planeta Tierra, los cuatro astronautas que realizaron este “ensayo” para un nuevo alunizaje están listos para regresar a casa, y lo harán cerca de la costa de California en la noche del 10 de abril. Para asegurar un regreso seguro, las autoridades espaciales han activado diversos protocolos que priorizan la seguridad de todo el equipo científico.

La misión Artemis II despegó desde el Centro Espacial Kennedy en Florida el 1 de abril con destino a la Luna, aunque no estaba previsto que alunizaran. Los tripulantes a bordo de la cápsula Orión tenían la misión de orbitar el satélite natural de la Tierra para verificar que los sistemas de soporte vital fueran seguros para los humanos a esa distancia de nuestro planeta, y para asegurar la viabilidad de las misiones Artemis III y IV, en las que sí se planea un alunizaje. Para emprender el regreso a casa, los astronautas rodearon la cara oculta de la Luna y aprovecharon su gravedad para redirigir la nave espacial y lanzarla de forma natural hacia la Tierra, lo que supuso un ahorro considerable de combustible y evitó maniobras de propulsión críticas. Sin embargo, uno de los momentos más peligrosos será cuando Orión entre en la atmósfera terrestre a alta velocidad, lo que generará temperaturas extremas que deberán ser soportadas por el escudo térmico para proteger a los astronautas antes del despliegue del paracaídas. \El descenso final culminará con un amerizaje en el océano Pacífico, frente a las costas de San Diego, California, estimado aproximadamente a las 20:07 hora del este de Estados Unidos, lo que equivale a las 18:07 hora del centro de México. Una vez que la cápsula toque el agua, se activará un protocolo de recuperación liderado por la NASA y la Marina de los Estados Unidos. Equipos especializados a bordo de pequeñas embarcaciones y helicópteros se acercarán a la nave mientras flota. Su principal objetivo será estabilizar la cápsula Orion, evaluar visualmente las condiciones exteriores y asistir en la apertura de la escotilla. Una vez fuera de la nave, los astronautas no irán directamente a tierra firme. Serán izados mediante grúas o helicópteros y entregados directamente a la cubierta del buque de recuperación naval, el USS John P. Murtha. Lo primero que les espera a su llegada es ser trasladados directamente a la unidad médica del barco. Después de pasar aproximadamente diez días en el espacio profundo, los médicos de vuelo realizarán exámenes físicos para evaluar cómo sus cuerpos se están adaptando al regreso a la gravedad terrestre y para garantizar que no haya complicaciones urgentes. Tras superar las evaluaciones iniciales y descansar, la tripulación abordará un avión oficial que los llevará directamente al Centro Espacial Johnson de la NASA en Houston, Texas. Allí comenzarán un largo proceso que incluye chequeos médicos exhaustivos, fisioterapia para readaptarse por completo a la gravedad y extensas sesiones informativas. Los astronautas proporcionarán la información visual recopilada, relatarán el rendimiento de los sistemas manuales de la nave y compartirán sus hallazgos científicos para establecer las bases de las próximas misiones de alunizaje.\Este viaje representa un hito significativo en la exploración espacial humana, marcando un paso crucial hacia la eventual exploración y establecimiento de presencia humana en la Luna. Las misiones Artemis tienen como objetivo no solo regresar a la superficie lunar, sino también establecer una presencia sostenible, lo que incluye la construcción de una base lunar y la preparación para futuras misiones a Marte. La información recopilada durante la misión Artemis II, particularmente la evaluación de los sistemas de soporte vital y el rendimiento de la nave Orión en el entorno lunar, es esencial para el éxito de las misiones futuras. La experiencia de los astronautas, desde el viaje en sí mismo hasta su adaptación al regreso a la gravedad terrestre, proporciona datos valiosos que informarán los diseños de las misiones y los protocolos de seguridad. El éxito de Artemis II refuerza la colaboración internacional en la exploración espacial y la dedicación de las agencias espaciales y los equipos de apoyo en la Tierra. A medida que la humanidad continúa avanzando en la exploración espacial, cada misión, como Artemis II, amplía el conocimiento científico y la capacidad tecnológica, abriendo el camino a nuevos descubrimientos y posibilidades





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