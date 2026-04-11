Artemis III replantea el regreso a la Luna: Retrasos y nuevos objetivos

La misión Artemis II ha revivido el interés por la exploración espacial, pero Artemis III no alunizará. Los retrasos en el desarrollo del módulo de alunizaje de SpaceX han modificado los planes, enfocándose ahora en pruebas orbitales y postergando el primer alunizaje tripulado para Artemis IV. La NASA trabaja en flexibilizar los requisitos para garantizar el regreso lunar.

Artemis II ha despertado un renovado interés en la exploración espacial y, en particular, en el regreso de los humanos a la Luna. La NASA está dedicando todos sus esfuerzos a la continuidad del programa Artemis , con el objetivo de llevar a cabo la siguiente misión en 2027. No obstante, y a diferencia de los planes originales, Artemis III no llevará astronautas a la superficie lunar. Esta responsabilidad ha sido pospuesta y ahora se encuentra en manos de Artemis IV.

Originalmente, el plan de la NASA para regresar a la Luna contemplaba poner astronautas en órbita lunar con Artemis II, algo que se materializó recientemente, y realizar el primer alunizaje tripulado desde 1972 con Artemis III. Sin embargo, diversos factores han alterado esta secuencia. Entre ellos, el retraso de SpaceX en el desarrollo del módulo de alunizaje basado en la nave Starship. En lugar de alunizar, Artemis III se centrará en probar los módulos de alunizaje en la órbita terrestre baja. La NASA espera que la misión se concrete en 2027, aunque aún no hay una fecha definitiva anunciada públicamente. Persisten dudas sobre la viabilidad de cumplir este plazo. La elección de SpaceX como desarrollador del módulo de alunizaje para Artemis III fue crucial para el regreso a la Luna. La empresa de Elon Musk se comprometió a desarrollar una versión basada en su nave Starship. Si bien ha habido avances desde 2021, estos no han sido tan significativos como se esperaba. Ante los retrasos de SpaceX, la NASA abrió en octubre de 2025, cuando Artemis II aún estaba en preparación, el contrato del módulo de alunizaje de Artemis III a otras empresas. Esto condujo a la aparición de Blue Origin, la compañía aeroespacial de Jeff Bezos, que lidera el consorcio detrás de los módulos Blue Moon.\A finales de febrero pasado, la NASA confirmó que el regreso de los humanos a la superficie lunar no sería inmediato después de Artemis II. El plan es que Artemis III se dedique a probar las operaciones de acercamiento y acoplamiento de la nave Orion con los módulos de alunizaje de SpaceX y/o Blue Origin. Además, se planea realizar actividades extravehiculares, las conocidas caminatas espaciales, para probar los trajes lunares codesarrollados con Prada. Si todo transcurre según lo previsto, el primer alunizaje tripulado desde la misión Apolo 17 en 1972 podría ocurrir con Artemis IV. Esta misión está programada para 2028. Dadas las numerosas partes involucradas, es complicado asegurar que todos los plazos se cumplan. Recordemos que Artemis II, inicialmente prevista para 2020, sufrió múltiples aplazamientos en los últimos seis años. El principal desafío actual para el programa Artemis y el regreso de los humanos a la Luna es asegurar la disponibilidad de un módulo de alunizaje. Aunque no es el único factor, es el más crítico. SpaceX aún tiene camino por recorrer con Starship y su versión lunar, mientras que Blue Origin todavía no ha lanzado al espacio el primer prototipo de Blue Moon. Lori Glaze, directora del programa de exploración del espacio profundo de la NASA, abordó este tema en una entrevista reciente con Ars Technica. La funcionaria destacó que se han flexibilizado los requisitos para que SpaceX y Blue Origin puedan acelerar el desarrollo de sus módulos de alunizaje para Artemis III y IV. 'Reconozco los desafíos y gran parte de lo que intentamos hacer con la reducción de requisitos es facilitarles el trabajo para que puedan tener un módulo de alunizaje que funcione para 2028. La demostración en órbita terrestre, con suerte, realmente reducirá algunos de los requisitos para esos módulos, lo que nos permitirá probar una versión temprana que no requiera tantos recursos. Creo que lo que realmente genera confianza es que estamos más cerca de la Tierra. Esto nos permite realizar algunas cosas en un entorno más benigno, más cerca de casa', explicó Glaze. Después de Artemis II, la idea de regresar a la Luna se percibe mucho más cercana. Sin embargo, aún quedan aspectos importantes por resolver antes de volver a pisar la superficie lunar





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