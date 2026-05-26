El INAH y el gobierno de Yucatán garantizan que no habrá desalojos de artesanas y artesanos de la zona. La reapertura de la zona arqueológica es un paso importante hacia la normalización de la actividad turística en la región.

Artesanos de Chichén Itzá logran acuerdo para reabrir zona arqueológica; INAH y gobierno de Yucatán garantizan que no habrá desalojos. Tras horas de pláticas y reuniones, se informó la reapertura de la zona maya después de una semana de permanecer cerrada ante el conflicto.

Van 18 casos de golpe de calor en Yucatán; reportan una persona fallecida, se revisaron planteamientos de artesanas, artesanos y guías de turistas sobre el ordenamiento de actividades en la zona arqueológica. Las autoridades realizaron una segunda mesa de diálogo con guías de turistas, en seguimiento a la estrategia de apertura y comunicación permanente con los distintos sectores que participan en la zona.

También se informó que no se permitirá el ingreso de nuevas personas artesanas ni de nuevos vendedores al sitio arqueológico, y que se respetarán los espacios de quienes han tomado la decisión de trasladarse al Centro de Atención a Visitantes (Catvi). De igual manera, se explicó que, en coordinación con el INAH, se reacomodará dentro de la zona arqueológica a las artesanas y los artesanos que así lo deseen y que actualmente se encuentren en el antiguo acceso y la placa de la zona.

Se espera que la zona arqueológica de Chichén Itzá vuelva a recibir visitantes en un futuro cercano, después de un acuerdo alcanzado entre artesanos y autoridades. La reapertura de la zona arqueológica es un paso importante hacia la normalización de la actividad turística en la región. El INAH y el gobierno de Yucatán han garantizado que no habrá desalojos de artesanas y artesanos de la zona.

La reapertura de la zona arqueológica es un logro importante para la comunidad local y para el desarrollo turístico de la región. La reapertura de la zona arqueológica de Chichén Itzá es un paso importante hacia la normalización de la actividad turística en la región. La reapertura de la zona arqueológica es un logro importante para la comunidad local y para el desarrollo turístico de la región





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