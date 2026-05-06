Artha Capital inicia transición ordenada en la administración de sus fondos tras separación de socios fundadores

La Asamblea de Tenedores de Artha Capital aprobó una transición ordenada en la gestión de los fideicomisos ARTHACK10 y ARTH5CK17, que ahora serán administrados por Álvarez & Marsal México. Este proceso, derivado de la separación entre los socios fundadores Germán Ahumada Alduncin y Carlos Gutiérrez Andreassen, busca garantizar la continuidad operativa y la protección de los intereses de los inversionistas. El relevo administrativo refleja la madurez del mercado de CKDs en México y su capacidad para gestionar transiciones sin afectar los activos.

Ciudad de México — Tras la separación entre los socios fundadores de Artha Capital , Germán Ahumada Alduncin y Carlos Gutiérrez Andreassen, proceso que tiene aproximadamente un año, la Asamblea de Tenedores aprobó implementar una transición ordenada en la administración de los fideicomisos correspondientes.

Como parte de ese proceso, Álvarez & Marsal México asume formalmente la gestión de los portafolios. Cabe señalar que, derivado de la separación, las asambleas se llevaron a cabo de forma diferenciada por vehículo. La información aquí reportada corresponde a los fondos ARTHACK10 y ARTH5CK17, bajo la gestión de Germán Ahumada Alduncin, los cuales ya se encuentran en proceso formal de relevo de administración.

En este sentido, el equipo de administración de dichos fondos trabajará de manera coordinada con Álvarez & Marsal México durante la etapa de transición, asegurando una transferencia ordenada del conocimiento operativo, el resguardo de la información y la continuidad en la gestión de los activos subyacentes, asegurando en todo momento la preservación del valor de los mismos. La determinación se adoptó de forma negociada y progresiva, priorizando la continuidad operativa de los proyectos de los activos y la protección de los intereses de los inversionistas, con plena vigencia de los contratos corporativos de cada vehículo.

Entender la relevancia de este proceso requiere considerar la naturaleza de los CKDs. La Bolsa Mexicana de Valores los define como valores fiduciarios de largo plazo destinados al financiamiento de proyectos o a la adquisición de empresas en sectores con potencial de crecimiento. No son instrumentos de liquidez inmediata — su rentabilidad se materializa a través de estrategias de desinversión que pueden extenderse por años.

En ese horizonte, la calidad y continuidad de la administración es determinante para el resultado que reciben los inversionistas. El relevo ocurre en un momento de escrutinio creciente sobre los instrumentos estructurados en el mercado mexicano.

Al cierre de febrero de 2026, las Afores destinaban en promedio 7.64% de sus activos a esta clase de instrumentos, con niveles que varían significativamente entre administradoras, en un entorno donde los inversionistas institucionales aplican criterios cada vez más exigentes sobre sus posiciones en esta categoría. Frente a ese escenario, la capacidad de estos vehículos para gestionar transiciones administrativas de forma ordenada — sin afectar activos, sin generar incertidumbre entre tenedores y dentro del marco institucional que los rige — refleja la madurez que el mercado mexicano de CKDs ha construido desde sus primeras generaciones de emisiones hasta hoy.

Además, este proceso de transición se enmarca en un contexto donde la transparencia y la gobernanza corporativa son cada vez más valoradas por los participantes del mercado. Las instituciones financieras y los inversionistas institucionales están demandando mayor claridad en la gestión de estos instrumentos, lo que ha llevado a una mayor profesionalización en la administración de los fideicomisos.

La experiencia acumulada por Álvarez & Marsal México en procesos similares garantiza un manejo eficiente y seguro de los activos, lo que contribuye a fortalecer la confianza en el mercado de CKDs. Este caso en particular sirve como un ejemplo de cómo la industria financiera mexicana está evolucionando hacia prácticas más robustas y transparentes, lo que beneficia tanto a los inversionistas como a la economía en general





El Economista / 🏆 3. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Artha Capital Ckds Transición Administrativa Inversión Mercado Financiero

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Video| Exhiben a hombre defecando en callejón del monumento al Pípila, Guanajuato capitalA través de redes sociales fue compartido un vídeo donde un hombre usaba un callejón de Guanajuato como baño público, generando diferentes reacciones

Read more »

Lluvias en la capital superan 5.2 millones de metros cúbicos este domingoLas lluvias de esta tarde dejaron varios árboles caídos, personas heridas y severos encharcamientos

Read more »

En 2025, salida de capital extranjero superó llegada de recursos a Veracruz: SELa Inversión Extranjera Directa (IED) en México creció en 2025, pero Veracruz se ubicó entre las entidades que registraron salida neta de capital mientras la mayor parte de los recursos se concentró en cinco esta...

Read more »

Guanajuato capital reporta buena ocupación hotelera y derrama de 55 mdp por eventosExpo Cerveza generó 4.4 mdp y un concierto electrónico atrajo a 2,400 asistentes. El Cervantino fue reconocido como mejor festival contemporáneo para Guanajuato

Read more »

Comunidades de la Huasteca Potosina expresan su rechazo al fracking; convocan a asamblea en XilitlaOrganizaciones de San Luis Potosí, Veracruz, Puebla, Tamaulipas y Coahuila se sumaron en un encuentro realizado en la Facultad de Economía de la UNAM.

Read more »

BTS en México: las claves para entender a la banda antes de sus shows en MéxicoEl fenómeno del K-pop llega a nuestro país este fin de semana

Read more »