La pareja Carlos y Rosa vende artesanías hechas a mano en las calles Pluripartidista y Rubén Darío. Aceptan intercambio por alimentos para subsistir sin vivienda fija.

La pareja de artesanos oaxaqueños Carlos y Rosa ha establecido su puesto de venta en la esquina de las calles Pluripartidista y Rubén Darío, ubicadas a espaldas del Hospital del IMSS. Han llegado a este municipio hace exactamente dos semanas con el objetivo comercial de ofrecer sus creaciones hechas a mano y conseguir el sustento diario para ambos miembros de la pareja.

Sus artículos, elaborados con palma y otros materiales diversos, incluyen una amplia gama de productos como mini nacimientos, esferas decorativas, pequeñas piñatas, llaveros, bolsas, carteras y manteles individuales. Cada pieza representa no solo el talento artístico de los vendedores, sino también el esfuerzo constante que realizan para llevar sus creaciones a diferentes lugares en busca de compradores.

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Mecanismo De Intercambio Por Alimentos Y Despensa

Ante las dificultades económicas que enfrenta parte de la ciudadanía, la pareja ha establecido un sistema flexible de pago que incluye el intercambio de sus artesanías por despensa. Esta modalidad permite que quienes no cuentan con liquidez puedan adquirir los productos a cambio de alimentos, una opción que refleja la solidaridad y la necesidad mutua en la zona.

Los precios de los artículos son generalmente económicos, diseñados para ser accesibles para la mayoría de los transeúntes que pasan por la zona del Hospital del IMSS. Esta estrategia comercial busca maximizar las ventas en un espacio público de alta afluencia, donde la visibilidad de los productos artesanales es clave para generar interés entre los compradores potenciales.

Posiciones De La Pareja Y Situación De Vivienda

Carlos y Rosa mencionan que ya conocían la ciudad de una visita anterior, aunque actualmente no cuentan con familiares en el municipio que les puedan proporcionar alojamiento. Su intención inicial es permanecer un tiempo limitado para comercializar sus productos, pero su situación actual es precaria ya que no tienen un lugar fijo donde pasar las noches.

Sin un hogar estable, la pareja se ve obligada a buscar dónde quedarse mientras permanecen en la ciudad, lo que añade una capa de vulnerabilidad a su emprendimiento itinerante. A pesar de estas adversidades, mantienen su postura de seguir ofreciendo sus servicios y productos, confiando en la disposición de los ciudadanos para apoyarles mediante compras directas o donaciones de alimentos.

Impacto En La Comunidad Y Próximos Pasos

Hasta el momento, la respuesta de la ciudadanía ha sido positiva, con varias personas acercándose para comprar los artículos o brindar apoyo a través del intercambio de despensa. Este feedback inicial indica que existe una demanda latente por productos artesanales y que la comunidad local está dispuesta a colaborar con los vendedores ambulantes en situación de necesidad.

El futuro de Carlos y Rosa dependerá de su capacidad para mantener esta dinámica de ventas y apoyo comunitario en las próximas semanas. Su presencia continua en la esquina de Pluripartidista y Rubén Darío servirá como un indicador visible de la acogida que reciben los artesanos oaxaqueños en esta zona específica del municipio.