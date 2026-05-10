Artista puertorriqueño baila coreografía popular en Día de las Madres, usuarios respondieron con bromas y mensajes

El cantante puertorriqueño X compartió en sus redes sociales una coreografía popular mientras celebraba el Día de las Madres. La reacción de los usuarios no tardó en manifestarse con bromas, videos y mensajes.

Para el cantante, este 10 de mayo, no pasó desapercibido"En las cárceles de Bukele la tortura es sistemática": entrevista con el periodista Oscar Martínezbailando una de sus coreografía s más populares.

Hoy es un día muy especial, feliz Día de las Madres, esto es para ti", mientras la cámara hacía un acercamiento a las rosas. La reacción de los usuarios no tardó en manifestarse; cientos de personas respondieron con bromas, videos y mensajes dirigidos al artista puertorriqueño.

"Ay papá, ¿no tienes una más fácil? ", "Papá, todos mis hermanos y yo te mandamos un fuerte abrazo", "No sé bailar, papá, ¿me quieres enseñar? " y "A mí no me salió el baile y por eso le regalé flores", fueron algunos de los comentarios que circularon en redes sociales.

Además de X, Chayanne también compartió mensajes en sus historias de Instagram con la frase "Feliz día mis amores", acompañados de fotografías y videos enviados por fans que asistieron recientemente a su concierto en el Autódromo de Querétaro. ¡EL UNIVERSAL ya está en Whatsapp! , desde tu dispositivo móvil entérate de las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento, tendencias y más. ¿Qué pasó con Vadhir Derbez?

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