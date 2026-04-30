Artistas de Banderilla Rechazan Trabajar Gratis en la Feria Local

La Dirección de Cultura de Banderilla solicita a artistas de diversas disciplinas participar en la Feria de Banderilla sin remuneración económica, generando fuerte inconformidad en el sector artístico local. La convocatoria ofrece solo una constancia de participación y apoyo técnico básico.

La Dirección de Cultura del Ayuntamiento de Banderilla ha generado una considerable controversia en el ámbito artístico local al lanzar una convocatoria que solicita la participación gratuita de artistas en la próxima Feria de Banderilla.

El documento, firmado por la directora del área, Asalia Chiu Mijangos, invita a creadores de diversas disciplinas – danza, música, teatro, narración oral, poesía, cuentacuentos, espectáculos infantiles y comedia – a colaborar sin recibir compensación económica alguna. La única contraprestación ofrecida es una constancia de participación, apoyo técnico básico en iluminación y audio, promoción del evento, acceso ilimitado a agua potable y entrada gratuita para que los artistas puedan asistir a la feria durante su jornada laboral.

Esta solicitud ha provocado una ola de críticas y descontento entre los artistas de la región, quienes consideran la propuesta como una falta de respeto a su trabajo y una devaluación de la actividad cultural. Una creadora local expresó su indignación, señalando que el Ayuntamiento esencialmente está pidiendo su trabajo gratuito a cambio de beneficios mínimos que apenas cubren las necesidades básicas para poder participar.

La convocatoria especifica claramente que no se proporcionará transporte, alimentación ni remuneración a los artistas seleccionados, a pesar de que la Feria de Banderilla cobrará entrada a los asistentes, generando una percepción de injusticia y explotación. Las reacciones en redes sociales y entre los círculos artísticos han sido contundentes.

Tilo Pérez, un reconocido artista local, lamentó la falta de comprensión del valor del trabajo cultural por parte de las autoridades, calificando la situación como una muestra de la insensibilidad de los políticos hacia las necesidades de la comunidad artística. Armando Torres, por su parte, criticó la práctica habitual de tomar decisiones desde la comodidad de los despachos administrativos, sin considerar las realidades y dificultades que enfrentan los creadores.

Los artistas coinciden en que la Dirección de Cultura busca llenar la programación de la feria con actividades atractivas sin invertir los recursos necesarios para garantizar una compensación justa para los participantes. Esta situación pone de manifiesto una problemática recurrente en la gestión cultural a nivel local, donde a menudo se espera que los artistas contribuyan con su talento y esfuerzo de forma gratuita o a cambio de beneficios simbólicos.

La falta de apoyo económico y logístico dificulta la sostenibilidad de las carreras artísticas y limita la capacidad de los creadores para desarrollar proyectos de calidad. La convocatoria ha reavivado el debate sobre la importancia de la inversión pública en cultura y la necesidad de reconocer el valor económico y social del trabajo artístico. Los artistas sugieren alternativas para mejorar la gestión de la Feria de Banderilla y garantizar una participación equitativa y sostenible.

Proponen que Asalia Chiu Mijangos, en lugar de depender exclusivamente de la colaboración gratuita de los artistas, explore la posibilidad de buscar patrocinios de empresas locales y nacionales. Una estrategia de patrocinio bien implementada podría generar los recursos necesarios para ofrecer una remuneración justa a los artistas, cubrir los gastos de transporte y alimentación, y mejorar la calidad de la producción en general.

Además, los artistas argumentan que una feria cultural atractiva y bien organizada podría atraer a un público más amplio, incluyendo visitantes de otros estados e incluso de otros países, lo que a su vez podría generar beneficios económicos para la comunidad local. Señalan que el Alcalde, al expresar su deseo de que la feria se convierta en un evento de importancia, debería respaldar activamente las iniciativas que promuevan la inversión en cultura y el reconocimiento del trabajo artístico.

La situación actual, según los artistas, demuestra una falta de visión estratégica y una incapacidad para comprender el potencial de la cultura como motor de desarrollo económico y social. La controversia generada por la convocatoria pone de relieve la necesidad de un diálogo constructivo entre las autoridades y la comunidad artística para establecer políticas culturales más justas y equitativas





alcalorpolitico / 🏆 41. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Feria De Banderilla Artistas Trabajo Gratuito Dirección De Cultura Controversia

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Saltillo: rechazan instalar gasolinera en Las Torres por estar cerca de casasEl cabildo argumentó que la gasolinera se buscaba posicionar cerca de un lugar de concentración masiva de personas y zona habitacional

Read more »

Buscan saltillenses estabilidad laboral en Feria del EmpleoOfertan 900 vacantes en jornada de reclutamiento en el Sistema Estatal del Empleo

Read more »

En Telebachillerato de Ahueyahualco, en Altotonga, rechazan bromas viralesComo parte de la construcción de una Cultura de Paz ante los recientes y lamentables hechos violentos que se han suscitado en diferentes planteles y niveles del sector educativo en el país durante los últimos meses, la Subsecr...

Read more »

Ofrecen 900 vacantes en Feria de Empleo Saltillo 2026Participaron 25 empresas con un total de 900 vacantes disponibles

Read more »

Día de las madres 2026: concierto de Espinoza Paz gratis en la Feria Mezcalapa 2026La feria contará con una Zona de Juegos Mecánicos, Área para la Gastronomía, un Pabellón Artesanal y el Teatro del Pueblo con eventos gratuitos

Read more »

Día de las Madres 2026: Ha-Ash dará un concierto gratis en la Feria de TabascoLa música y el entretenimiento serán protagonistas en dos de los escenarios más importantes del estado con grandes artistas como Los Tigres del Norte, entre otros

Read more »