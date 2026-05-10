Artistas de diferentes municipios de la region participaron en Encuentro Regional de Artesanía durante la pandemia

La pandemia no impidió la celebración de actividades recreativas y culturales para adultos mayores durante este Encuentro Regional de Artesanía. Diferentes artistas de diferentes municipios demostraron habilidades y técnica en diversas modalidades del arte popular. Uno de los artistas destacados es Juanita Bocanegra del Bosque, quien logró el primer lugar en la categoría de tejido y será parte de la etapa estatal en Torreón.

Entre los resultados destacado sobresalio la participacion de Juanita Bocanegra , integrante del grupo Hilitos de Oro de la colonia Bosque, quien obtuvo el primer lugar en la categoria de tejido y logro su pase a la etapa estatal que se realizara en Torreon.

Asimismo, Rosa Elia Rodriguez Cardenas, tambin integrante del grupo Hilitos de Oro, consigui avanzar a la etapa estatal en la categoria de poesia. Dentro de las actividades tambien participo integrantes del grupo Edad de Oro del Centro, entre ellas Isabel Garcia en bordado, Ana Virginia Ramirez Garibay en manualidades, Elvira Alvarado en tejido y Ana Maria Cruz en macrame.

El encuentro regional reuni a personas adultas mayores de distintos municipios, quienes compartieron actividades recreativas, culturales y de expresión artistica como parte de las dinamicas organizadas en el evento





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