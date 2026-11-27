Denna La Porri, Cael Roldán y Daizak destacan el talento nacional en el Flow Fest 2026. Los artistas piden unidad para transformar la industria urbana en México.

Los artistas Denna La Porri, Cael Roldán y Daizak coinciden en que la escena del reguetón mexicano posee el talento, las propuestas y la capacidad potencial para alcanzar escenarios internacionales de gran envergadura. Sin embargo, sostienen que es imperativo dejar de mirar hacia el exterior para comenzar a respaldar activamente a sus propios creadores nacionales. Esta reflexión crítica fue compartida con La Razón por estos exponentes de las nuevas voces del movimiento urbano, quienes se preparan para actuar este fin de semana en el Flow Fest 2026. Su presencia en el cartel tiene como objetivo principal demostrar que el movimiento nacional tiene mucho más que ofrecer al mercado global.

Versatilidad y oportunidades del reguetón nacional

Denna La Porri, un dúo de mujeres dedicado a la música urbana, señala explícitamente que México tiene todos los recursos necesarios para convertirse en una potencia mundial del reguetón. Argumentan que la inmensidad del país, sumada a un apoyo interno sólido similar al otorgado a otros artistas consolidados, permitiría ser una fuerza mundial innegable. Consideran que el público mexicano suele convertirse en uno de los principales seguidores de figuras internacionales, pero aún falta fortalecer significativamente el respaldo hacia quienes producen música dentro del territorio nacional.

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El dúo afirma que todo el arte que se está creando en esta época representa una joya cultural indiscutible. Subrayan que no basta con voltear a ver lo que ya se conoce, sino que es necesario apreciar el pop, el regional y el reguetón que está surgiendo actualmente. En ese panorama, la presencia femenina representa una oportunidad clave para ampliar las posibilidades dentro de un género que históricamente ha tenido mayor visibilidad masculina, creando una base para que los nuevos talentos den más pasos adelante.

Unidad estratégica para impulsar la industria

El cantante Cael Roldán coincide en que el crecimiento de la industria mexicana depende totalmente de la colaboración entre artistas. Destaca que esta dinámica es fundamental para impulsar otros movimientos musicales existentes. Sostiene que el éxito es posible únicamente si los creadores se apoyan mutuamente y empiezan a colaborar activamente, tal como lo hicieron muchas otras culturas. Cuando todos comenzaron a trabajar entre sí, el público de unos y otros se juntó, mezclando géneros y artistas para hacer crecer la industria.

Roldán explica que su propuesta busca ofrecer una combinación de reguetón con influencias de otros estilos, incluyendo canciones románticas y una energía diferente. Su objetivo es entregar algo fresco y romántico para dedicar, manteniendo la esencia del género pero añadiendo influencias variadas. Daizak también ve en la escena nacional una oportunidad que todavía está en desarrollo, afirmando que tienen para comerse el mundo si quieren. Reconoce que hay gente muy talentosa haciendo reguetón, salsa, corridos y de todo.

Transformación cultural y estereotipos superados

Lo que hace casi una década era considerado un género musical de nicho, asociado con determinados sectores y rodeado de prejuicios, hoy es una de las expresiones más influyentes de la cultura popular. Durante el conversatorio Voces del Coca-Cola Flow Fest, representantes de OCESA y exponentes de la escena reflexionaron sobre la trascendencia cultural del género y su capacidad para generar identidad y comunidad. Armando Calvillo, director de Marketing Comercial de OCESA, recordó que cuando surgió la idea del festival en 2017, la música urbana aún enfrentaba fuertes estigmas.

No obstante, su crecimiento modificó por completo el panorama musical establecido. Calvillo señaló que se convirtió en el nuevo pop, en la música mainstream, y dejó de ser un género de nicho para convertirse en lo que todo el mundo escucha actualmente. El género está ahora relacionado con el orgullo por las identidades populares y el lenguaje auténtico de los barrios. El cantante Donny Graff, quien se presentará el domingo en el festival, considera que la autenticidad es fundamental para construir nuevas propuestas artísticas.

Detalles logísticos y expectativas del evento

Para su presentación en el Flow Fest, programado para los días 28 y 29 de noviembre, los tres artistas preparan propuestas que buscan ir más allá de una actuación convencional. El reto será conquistar al público desde los primeros horarios, aprovechando este escaparate para mostrar que la nueva generación urbana mexicana aspira a construir una industria que crezca y se reconozca plenamente. La programación se distribuye en cinco escenarios a lo largo del recinto, con cruces de horarios para los asistentes.

Se estima que la edición de este año contará con 150 asistentes. Los horarios oficiales para ambos días serán de 2:00 p.m. a 2:00 a.m., con actividades que comenzarán desde las 2:45 h. Los conciertos tendrán lugar a partir de las 3:00 p.m. La Porri recordó que el año pasado acudieron al Flow Fest como espectadoras, y ahora tendrán la oportunidad de participar en el cartel, lo cual consideran un paso brutal hacia el reconocimiento serio de sus carreras.