Artritis Reumatoide: Enfermedad Autoinmune Sistémica y Factor de Riesgo Cardiovascular

La artritis reumatoide, una enfermedad autoinmune crónica que afecta múltiples órganos, es reconocida hoy como factor de riesgo cardiovascular independiente. Con diagnóstico y tratamiento temprano, la remisión es una meta alcanzable. La especialista Paloma Alejandro Silva detalla los síntomas, complicaciones y el enfoque terapéutico moderno, incluida la estrategia treat-to-target y el uso de biológicos, para evitar daños irreversibles.

La artritis reumatoide es una condición autoinmune crónica que puede afectar el corazón, los pulmones, los riñones y la piel, y se ha reconocido recientemente como factor de riesgo cardiovascular independiente.

Con diagnóstico temprano y tratamiento moderno, la remisión es una meta alcanzable. Según la doctora Paloma Alejandro Silva, reumatóloga y miembro de la junta directiva de la Asociación de Reumatólogos de Puerto Rico, esta es una de las condiciones más frecuentes en la práctica reumatológica y una de las que mayor impacto sistémico puede tener en la vida de los pacientes. Más allá del dolor articular, su carácter autoinmune la convierte en una enfermedad capaz de comprometer múltiples órganos.

La especialista, entrevistada durante la convención anual de la asociación en el Hotel El Conquistador, explicó que la artritis reumatoide es una enfermedad sistémica que envuelve diferentes órganos y articulaciones, y es autoinmune.

"Tienes unos anticuerpos malos en la sangre que atacan tus propias articulaciones creando inflamación y destrucción de la estructura de la articulación", detalló. Los síntomas iniciales incluyen dolor, inflamación y rigidez matutina en articulaciones pequeñas como las manos, muñecas, pies y rodillas.

Sin embargo, la enfermedad puede manifestarse también con fiebre sin causa aparente, anemia, plaquetas bajas y compromiso de corazón, pulmones, riñones y piel.

"Son pacientes que comienzan a tener síntomas de dolor, inflamación, endurecimiento mañanero en articulaciones pequeñas. Puede estar asociado con fiebres que no saben la razón de la fiebre", señaló la doctora Alejandro Silva. Recientemente, las guías de la Asociación Americana de Cardiología han añadido la artritis reumatoide como uno de los factores de riesgo para controlar mejor el colesterol en estos pacientes.

Además, presentan mayor probabilidad de desarrollar obesidad, diabetes, hipertensión y osteoporosis. El uso prolongado de corticosteroides orales para controlar la inflamación agrava el riesgo de osteoporosis.

"Como se utiliza mucho la cortisona oral para controlarlo, este medicamento puede ser sumamente tóxico y causar osteoporosis", advirtió la especialista. El enfoque terapéutico actual apunta al diagnóstico y la intervención tempranos. La estrategia conocida como treat to target, o tratamiento orientado a una meta específica, busca alcanzar la baja actividad de la enfermedad mediante evaluaciones cada 3 meses y ajustes en el esquema farmacológico cuando sea necesario.

"Usualmente utilizamos medicamentos orales para bajar la inflamación rápido como la prednisona, pero queremos comenzar estos pacientes en biológicos o medicamentos más avanzados rápido para parar esa cadena de inflamación", explicó la doctora Alejandro Silva. Entre los recursos disponibles se encuentran el metotrexato, los biológicos inhibidores del TNF y los inhibidores de JAK, cada uno con mecanismos de acción distintos sobre el sistema inmune. El objetivo es evitar complicaciones a largo plazo.

"No terminar con un reemplazo de cadera o un reemplazo de rodilla", sostuvo la reumatóloga. "Queremos ser agresivos para evitar esas complicaciones". La adherencia al tratamiento y al seguimiento médico es determinante para el pronóstico. Muchos pacientes acostumbrados al dolor pueden subestimar su estado real y abandonar la medicación al sentirse mejor, lo cual puede generar daño articular irreversible.

"Tiene que tener ese autocuidado", enfatizó la doctora. "Adherirse a su tratamiento, así como dieta, ejercicio, descanso, que es importante como tratamiento complementario". El manejo integral y la conciencia sobre la gravedad de la enfermedad son claves para mejorar la calidad de vida de quienes la padecen





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