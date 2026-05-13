Arturo Garza Fishburn defiende la realización del calendario escolar como estaba previsto

El secretario de Educación Pública coahuila, Arturo Garza Fishburn, se manifestó en contra de la modificación planteada por el Gobierno federal de cancelar el cierre del ciclo escolar y aseguró que las escuelas no debían ser espacios de resguardo. Alude a la importancia de cumplir con los 185 días de clase y señaló que la realización de partidos en momentos escolares será adaptable por cada escuela, dentro del itinerario formativo.

El secretario de Educación Pública coahuila, Arturo Garza Fishburn , respaldó la solicitud de mantener el calendario escolar nacional, aludiendo a la importancia de garantizar los 185 días de clase y evitar alteraciones en la organización familiar.

Aunque no se fusione la modificación propuesta por el Gobierno federal, se abrió la posibilidad de adaptar actividades escolares a los partidos del Mundial de Fútbol, pero con flexibilidad por parte de cada escuela. La evaluación del debate se concreta en valorar el papel de las comunidades educativas en el bienestar social y en reconocer el compromiso del magisterio coahuilense





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