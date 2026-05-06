Aryna Sabalenka lanza un fuerte mensaje contra la distribución económica en el tenis y amenaza con boicot

La número uno del ranking mundial, Aryna Sabalenka, criticó la repartición de ganancias en los torneos Grand Slam y dejó abierta la posibilidad de un boicot para exigir mejores condiciones. La tenista bielorrusa generó un fuerte debate en el circuito internacional.

La tenista bielorrusa Aryna Sabalenka , actual número uno del ranking mundial, volvió a ser noticia fuera de las canchas al lanzar un contundente mensaje contra la distribución económica en los torneos más importantes del circuito.

En una declaración que rápidamente encendió el debate dentro del mundo del tenis, Sabalenka criticó la insuficiente repartición de ganancias destinadas a los jugadores y dejó abierta la posibilidad de un boicot por parte de los tenistas para exigir mejores condiciones. La campeona bielorrusa fue clara al señalar que el espectáculo depende directamente de los jugadores, y que sin ellos, los torneos no tendrían el mismo impacto.

La discusión sobre el reparto de premios no es nueva en el circuito profesional, pero en los últimos meses el tema ha vuelto a tomar fuerza debido al crecimiento económico que han experimentado los torneos Grand Slam. Según reportes recientes, varios jugadores de primer nivel han expresado su inconformidad por la cantidad de dinero que reciben en comparación con los ingresos generados por derechos de televisión, patrocinadores y venta de boletos.

Sabalenka mencionó que un posible boicot podría ser la única herramienta para presionar a los organizadores de los grandes torneos, lo que ha generado una fuerte reacción en todo el circuito internacional. Aunque el serbio Novak Djokovic no firmó el escrito, históricamente ha apoyado varias iniciativas en favor de los jugadores.

La tenista bielorrusa aseguró que espera que las conversaciones entre jugadores y organizadores puedan conducir a una solución positiva en el futuro, buscando un equilibrio donde tanto los torneos como los deportistas se sientan satisfechos. Mientras tanto, la tensión crece rumbo a Roland Garros, y el debate sobre el dinero en el tenis vuelve a ocupar el centro de atención.

La posibilidad de un boicot todavía parece lejana, pero las palabras de la número uno del mundo ya han provocado un fuerte impacto en todo el circuito. En otro orden de cosas, el combate entre Gervonta Davis y Jake Paul podría convertirse en el más polémico del año, mientras que Ryan García anuncia su regreso al ring con sed de revancha.

En el mundo del fútbol, el encuentro entre Ronaldinho y Roberto Carlos se podrá disfrutar en vivo este sábado 7 de junio a las 5:00 PM por las plataformas de Azteca Deportes. En el ciclismo, el mexicano Isaac del Toro, de 21 años, recibió la maglia blanca que lo acredita como el mejor menor de 25 años en el Giro de Italia 2025.

La Etapa 17 del Giro de Italia 2025 nos regaló grandes emociones y un cierre espectacular, en donde el líder mexicano se llevó el triunfo. Del Toro ha dado un golpe de autoridad al imponerse en la Etapa 17, consolidándose como líder de la competencia y reforzando su dominio con la maglia rosa.

Por otro lado, Rafael Nadal cerró su carrera tras la derrota de España ante Países Bajos en la Copa Davis, dejando un legado de 22 Grand Slams en más de dos décadas. En el tenis nacional, Rodrigo Pacheco, uno de los mejores tenistas aztecas de la actualidad, se sentó a platicar con TV Azteca previo al Abierto Mexicano de Tenis en Acapulco.

Holger Rune habló ante los micrófonos de TV Azteca sobre la catástrofe ocurrida en Acapulco y cómo el Abierto Mexicano de Open da esperanza a la gente. Finalmente, Alexander Zverev, tenista alemán de 26 años, platicó para los micrófonos de TV Azteca Deportes durante su participación en el Abierto Mexicano de Tenis





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