Asador Etxebarri lidera The 50 Best Restaurants 2026

Asador Etxebarri es nombrado mejor restaurante del mundo en 2026 por The World's 50 Best Restaurants. El evento premió a Gaggan y Alchemist en el podio.

La ciudad de Lima, Perú, acogió la ceremonia de entrega de los premios The World's 50 Best Restaurants 2026, consolidando su lugar como un punto neurálgico en el calendario gastronómico internacional. Este año, la cima del palmarés fue conquistada por Asador Etxebarri, un establecimiento ubicado en Atxondo, España, bajo la dirección del chef Bittor Arginzoniz. Este triunfo marca un hito significativo para la cocina española de carbón y reafirma la diversidad geográfica de los reconocimientos más prestigiosos del sector.

El Podio Global 2026

Asador Etxebarri se coronó como el mejor restaurante del mundo en la lista 2026, superando a competidores de talla mundial. El segundo lugar fue ocupado por Gaggan, ubicado en Bangkok, Tailandia, y dirigido por el chef Gaggan Anand. Este establecimiento también recibió el reconocimiento especial como el Mejor Restaurante de Asia, destacando el impacto de la innovación culinaria tailandesa en el escenario global. El tercer puesto de honor corresponde a Alchemist, en Copenhague, Dinamá, bajo la dirección creativa de Rasmus Munk, quien continúa desafiando los límites de la experiencia gastronómica.

Also read Grupo Bimbo forma parte del ranking de los mejores empleadores del mundo

Destacado Latinoamericano

México logró una presencia notable en el podio internacional gracias a Quintonil, el restaurante de Jorge Vallejo y Ale Flores. Este establecimiento alcanzó el cuarto lugar en el ranking general, posicionándose como la mejor opción en el continente americano. Además de su clasificación numérica, Quintonil recibió el título de Mejor Restaurante de América Latina, consolidando a la cocina mexicana como una fuerza dominante en la región. Esta distinción refleja la calidad técnica y la identidad cultural que estos chefs han logrado proyectar a nivel mundial en las últimas temporadas.

Expandiendo el Panorama Gastronómico

La lista completa de los 50 mejores restaurantes de 2026 incluye una amplia gama de destinos que van desde Hong Kong hasta Singapur. Entre los lugares destacados figuran Wing y The Chairman en Hong Kong, así como Kjolle en Lima y Mérito, también en la capital peruana. La presencia de establecimientos como DiverXO en Madrid y Sorn en Bangkok demuestra la fortaleza de la gastronomía urbana. Otros nombres importantes en el top 50 incluyen Odette en Singapur, Mingles en Seúl y Atomix en Nueva York, entre muchos otros que definen la alta cocina actual.

Reconocimientos a la Excelencia y el Cambio

Además de la lista principal, se entregaron varios premios especializados que honran el impacto social y la excelencia técnica en la industria. El Premio Campeones del Cambio 2026 fue otorgado a Ghana Food Movement, reconociendo su labor comunitaria. En la categoría de sommeliers, Lesley Liu fue nombrada la Mejor Sommelier 2026, mientras que Dej Kewkacha recibió el premio a la Mejor Chef de Pastelería. El Premio Icono, patrocinado por SevenRooms, fue entregado a la leyenda Ferran Adrià, celebrando su contribución histórica al desarrollo gastronómico.

Próximos Pasos y Nuevas Entradas

La lista también contó con reconocimientos a las nuevas tendencias y ascensos vertiginosos en el ranking. Tuju en São Paulo, Brasil, recibió el Premio al Restaurante Sostenible y el de Mejor Entrada al Ranking. Kadeau en Dinamarca fue distinguido como el Mayor Ascenso en la lista. Otros premios incluyen el Visa One to Watch para Yiaga en Melbourne y la Beca The 50 Best Restaurants para Doris Lam. México sumó cinco restaurantes más en la lista extendida del 51 al 100, llevando el total de representantes mexicanos entre los cien mejores a seis, lo que subraya el crecimiento constante de su escena culinaria en los próximos años.