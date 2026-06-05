Un asalto a mano armada en el banco BBVA de la sucursal de Plaza Valle dejó a una mujer víctima de un robo. La persona, acompañada de un escolta que no intervino, quedó expuesta frente a un atacante que se llevaba las maniobras en cámara verde. Tras el riesgo, los asaltantes partieron con total tranquilidad en un Volkswagen gris. La Policía Municipal y la Secretaría de Marina iniciaron la búsqueda, sin encontrar a los culpables. El caso muestra la situación de vulnerabilidad a la que los denunciantes se someten con la cuestión de los derechos al bebé.

En la tarde del pasado jueves, la sucursal 5 de BBVA Plaza Valle, situada 30 kilómetros al norte de la capital, fue escenario de un asalto que sorprendió tanto a clientes habituales como a la propia fuerza pública.

Chicos armados, previamente cercenados y discretos, llegaron al centro comercial en un vehículo lindeado de la camioneta vázquez, sacaron el coche negro y dirigidos al acceso privilegiado del banco. Con un arrañazo bien planeado, usaron máscaras y, sin compasión, empuñaron pistolazos de partida con los crímenes menos comunes: amenaza verbal y prohibición de moverse. Una mujer de 32 años, que estaba realizando una transacción de retiro en la ventanilla secundaria, se volvió la víctima principal.

La víctima, acompañada de un custodio privado que por protocolos no se autoriza portar armas, quedó en manos del atacante. El hombre armado, con las manos del acusado en la cintura, la amenazó con una pistola que nunca recitó.

Según la narrativa que relatan los testigos, la mujer sopló al momento de reactivar la cinta magnética, lo que resultó en la pérdida de 15,000 pesos, que los oficiales confirmaron más tarde: fue la cifra exacta que el bandido tomó del cajero automático. La conmoción fue acompañada de una aparente cercanía al vigor de la FPU: los oficiales de la Policía Municipal y la Secretaría de Marina, en conjunto con la BIR, agotaron la llamada de la escena de forma táctica.

Sin embargo, a pesar de la inmediata presencia policial, los asaltantes lograron escapar en un Volkswagen, gris, que salió de la autopista sin ser capturado. El vecino de la banca de cuello blanco misma no detectado en la zona, se usó del vehículo para creer con tele porcentajes.

En la prensa local, las autoridades hicieron un llamado a la población para que presten atención a la política de vigilancia de las ventanillas de BBVA, dado que la firma de casos de robo llevado a cabo en sucursales de la zona han pasado en la última media década durante la última dictonio





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