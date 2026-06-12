Asalto a joyería en Plaza El Dorado de Boca del Río; cuatro sujetos se llevan mercancía sin ser detenidos

Cuatro individuos ingresaron a la joyería Bizzarro en la Plaza Comercial El Dorado de Boca del Río, amagaron a empleados y robaron joyas. Pese al operativo policial, no hay detenidos. Es el tercer asalto a joyerías en la zona en menos de un mes.

Un violento asalto sacudió la tarde de este jueves la Plaza Comercial El Dorado, ubicada en el municipio de Boca del Río, Veracruz. Según reportes de testigos presenciales, al menos cuatro individuos ingresaron a la joyería Bizzarro simulando ser clientes.

Una vez dentro, amagaron a los empleados con armas de fuego y se apoderaron de joyas y otros objetos de valor, para luego huir del lugar con rumbo desconocido. La alarma se activó de inmediato, lo que provocó una intensa movilización policiaca por parte de elementos de la Policía Municipal y Estatal, quienes desplegaron un operativo en los alrededores del centro comercial.

Sin embargo, hasta el momento no se ha reportado la detención de los sospechosos, y las autoridades continúan con las investigaciones para dar con su paradero. El monto exacto de lo robado aún no ha sido precisado por los propietarios del establecimiento. El incidente ha generado preocupación entre los comerciantes y clientes de la zona, quienes exigen mayor seguridad en los centros comerciales de la región.

Cabe destacar que, a pesar de que la joyería Bizzarro contaba con servicio de seguridad privada, los guardias no lograron repeler el ataque ni alertar a tiempo a las autoridades, lo que permitió que los delincuentes escaparan sin mayores contratiempos. Testigos señalaron que los asaltantes actuaron con rapidez y precisión, lo que sugiere que podrían haber planeado el golpe con antelación.

Las cámaras de seguridad del lugar ya fueron revisadas por la policía, pero hasta el cierre de esta edición no se han difundido imágenes de los sospechosos. Este no es un hecho aislado en la región. Hace apenas quince días, otra joyería, denominada London, ubicada en la Plaza Las Américas, también en Boca del Río, fue víctima de un asalto similar.

En aquella ocasión, tres hombres armados ingresaron al local y amenazaron a los empleados con pistolas para llevarse mercancía valiosa. Asimismo, el pasado 27 de abril, en la plaza comercial Nuevo Veracruz, dentro de la tienda departamental Sears, se registró otro robo a una joyería, donde los delincuentes también lograron huir sin ser detenidos.

Estos eventos han encendido las alarmas entre las autoridades locales, quienes han prometido reforzar la vigilancia en los centros comerciales y coordinar operativos conjuntos con la iniciativa privada para prevenir futuros incidentes. La Fiscalía General del Estado ya ha abierto una carpeta de investigación para esclarecer los hechos y dar con los responsables de este nuevo asalto, mientras la comunidad permanece atenta a cualquier avance en el caso





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