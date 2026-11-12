Asalto a Presidente de Contepec y Homicidio de Aspirante de Morena en Michoacán

Eduardo Martínez Guzmán sobrevive a intento de homicidio en Contepec. Paralelamente, asesinan a Eduardo Valdovinos Padilla en Lázaro Cárdenas durante una cabalgata religiosa.

El presidente municipal de Contepec, Eduardo Martínez Guzmán, y su escolta personal fueron víctimas de un ataque armado la mañana de este miércoles 11 de noviembre. Ambos funcionarios resultaron ilesos tras repeler la emboscada, la cual fue interceptada por sujetos a bordo de una motocicleta en las cercanías de las comunidades de Cereo y Agua Caliente.

Detalles del Asalto en Contepec

Los agresores interceptaron la camioneta oficial en la que se trasladaba el alcalde Eduardo Martínez Guzmán y abrieron fuego contra el vehículo. El escolta asignado a la protección del mandatario municipal repelió los disparos con éxito, lo que obligó a los responsables a huir rápidamente del lugar sin ser capturados. La Fiscalía General del Estado de Michoacán confirmó que el presidente municipal se encuentra bajo resguardo oficial.

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Las autoridades iniciaron de inmediato una investigación para esclarecer el presunto intento de homicidio contra Eduardo Martínez Guzmán. Fotografías difundidas en redes sociales evidencian los múltiples impactos de arma de fuego sufridos por el vehículo oficial. Martínez Guzmán llegó a la presidencia de Contepec a través de las listas del partido Morena, y este incidente marca su primer gran desafío de seguridad pública.

Asesinato de Aspirante en Lázaro Cárdenas

En una jornada marcada por la violencia en la entidad, el 11 de noviembre también fue assassinado el empresario Eduardo Valdovinos Padilla. Valdovinos era aspirante a la coordinación de Morena para la presidencia municipal de Lázaro Cárdenas, Michoacán. El homicidio ocurrió durante una cabalgata en la tenencia de Buenos Aires, región costera de donde el empresario era originario.

La Fiscalía General del Estado de Michoacán informó que la investigación del homicidio se inició tras escuchar múltiples detonaciones de arma de fuego al término de la cabalgata en honor a San Martín de Tours. Los asistentes al evento reportaron que uno de los participantes exclamó que estaban siendo atacados, lo que provocó la rápida dispersión del desfile de jinetes en busca de refugio ante la emboscada.

Víctima Intercepción y Motivaciones

A momento del tiroteo, Eduardo Valdovinos Padilla se encontraba acompañado de otras personas y conducía su camioneta Mercedes-Benz cuando fue interceptado por un sujeto armado. Horas antes de su muerte, el aspirante político había compartido una última publicación en su cuenta de Instagram relacionada con un evento deportivo realizado el 10 de noviembre en la ciudad de Lázaro Cárdenas.

Eduardo Valdovinos Padilla se había presentado públicamente el 27 de octubre como un empresario originario de la zona con motivaciones puramente cívicas. En una entrevista previa, declaró que no tenía ninguna necesidad personal, indicando que su aspiración política era exclusivamente por amor a la ciudad y la necesidad de mejorar el municipio.

Investigaciones y Estado de Seguridad

Tanto en Contepec como en Lázaro Cárdenas, las instancias de procuración de justicia han abierto carpetas de investigación para dar con los posibles responsables de estos ataques. La Fiscalía General del Estado de Michoacán indicó que actuará con apego al debido proceso para esclarecer los hechos y garantizar la seguridad de los funcionarios públicos y candidatos políticos en la región.