Delincuentes armados asaltaron Sam's Club en Celaya la noche del miércoles. El pánico se desató con disparos y la huida dejó daños económicos sin cuantificar.

Al menos tres sujetos fuertemente armados irrumpieron con violencia extrema en el establecimiento comercial Sam's Club, ubicado en la avenida Irrigación, en la ciudad de Celaya. Los hechos ocurrieron la noche del miércoles, específicamente poco después de las 21:00 horas, momento en el que el local aún se encontraba abierto y concurrido por compradores y trabajadores.

Detalles del atraco violento

Según los primeros reportes y testimonios recopilados en la escena, los agresores llegaron al estacionamiento del comercio a bordo de motocicletas. Tras descender de las unidades, ingresaron de manera intempestiva al interior del edificio, desenfundando armas de fuego para intimidar a las personas presentes. Su objetivo fue inmediato: dirigirse directamente hacia una de las cajeras y encañonarla para exigir la entrega del dinero correspondiente a las ventas del día.

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La presencia de los individuos con armamento y la subsiguiente activación de las alarmas de seguridad del inmueble desataron un pánico inmediato entre el personal y los clientes. Al percatarse del atraco en curso, decenas de personas comenzaron a correr hacia los pasillos traseros y las salidas alternas del establecimiento para poner a salvo sus vidas y evitar ser alcanzadas por posibles balazos perdidos durante la ejecución del delito.

Posiciones e investigación oficial

Tras obtener el efectivo, los responsables abandonaron la tienda a toda prisa, se subieron nuevamente a sus motocicletas y escaparon con un rumbo desconocido, evitando ser interceptados por las autoridades en ese instante inicial. El Sistema de Emergencias 911 fue activado y, aunque los uniformados desplegaron un intenso operativo de búsqueda y patrullaje en las colonias aledañas y principales vialidades de la zona, hasta el cierre de la edición no se había reportado la captura de los implicados.

La Fiscalía inició la carpeta de investigación de rigor para esclarecer los hechos del atraco e identificar a los responsables. Por su parte, la gerencia del Sam's Club informó que el monto exacto de lo robado permanece sin cuantificar oficialmente, a la espera de que se concluya el arqueo interno de las cajas afectadas. Este procedimiento es necesario para determinar la magnitud financiera del perjuicio sufrido por la empresa y los clientes.

Impacto y procedimientos posteriores

Las autoridades policiacas arribaron a la sucursal para acordonar el área de cajas, levantar los indicios forenses correspondientes y revisar detalladamente las grabaciones de las cámaras de videovigilancia del establecimiento. Estos pasos son fundamentales para rastrear la ruta de huida de los delincuentes y establecer una línea de tiempo precisa de sus movimientos dentro y fuera del comercio.

La comunidad de Celaya enfrenta una situación de inseguridad que ha provocado una respuesta inmediata del gobierno estatal. En un contexto más amplio, la Fiscalía ha vinculado a proceso a Cristian Josué N por un intento de homicidio contra una joven en el centro de Guanajuato, destacando la intensidad de las operaciones judiciales en la región. Este caso paralelo ilustra la serie de acciones legales que se están llevando a cabo simultáneamente para combatir la delincuencia organizada y violenta en el estado.