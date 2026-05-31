Asamblea sindical aprueba aumento salarial y ajustes a prestaciones con cláusula antiinflacionaria

La Asamblea General de la organización sindical ha aprobado por mayoría un acuerdo que incluye un incremento salarial, ajustes en viáticos y extensión de cláusulas de retiro. El pacto, logrado tras mesas de trabajo con la autoridad laboral, contempla un mecanismo de renegociación si la inflación supera el 6%.

La Asamblea General de la organización sindical ha aprobado por amplia mayoría una propuesta de acuerdo que incluye un aumento salarial y ajustes en diversas prestaciones laborales .

Este acuerdo es el resultado de múltiples mesas de trabajo sostenidas entre la representación sindical y la autoridad laboral correspondiente, un proceso de diálogo que permitió evitar la suspensión de labores y avanzar hacia una nueva etapa de negociación colectiva. Entre los puntos centrales del convenio se establece un ajuste del 4% en los viáticos para determinados destinos, así como la extensión por dos años de la cláusula de retiro y jubilación asociada al Contrato A. Adicionalmente, se ha creado un nuevo quinquenio de beneficios para los sobrecargos adscritos al Contrato B, con un incremento del 0.5% en sus prestaciones.

Un mecanismo de protección ante la inflación ha sido incorporado: si la inflación anual alcanza o supera el 6%, las partes deberán renegociar el porcentaje de aumento para mantener el poder adquisitivo de los trabajadores. La Asociación de Sobrecargos y Sobrecargas (ASSA) emitió un comunicado destacando que este resultado es producto del trabajo realizado por su dirigencia sindical, liderada por el secretario general, en coordinación con el Comité Ejecutivo y la activa participación de los agremiados durante las asambleas celebradas a lo largo del proceso de negociación.

Esta victoria, según la organización, refleja la fuerza de la unidad y la movilización de la base sindical. La Asamblea General ha decidido permanecer en sesión permanente para dar continuidad al procedimiento establecido por la legislación laboral.

Una vez definidas las fechas correspondientes y socializado el proyecto de revisión integral del contrato, la propuesta final será sometida a consulta mediante voto personal, libre, directo y secreto de la totalidad de las y los trabajadores, garantizando así la legitimidad democrática de los acuerdos. Este acuerdo representa un avance significativo en las condiciones laborales del sector, abordando demandas históricas en materia de salarios, prestaciones y seguridad social.

La cláusula de renegociación ante alta inflación es un mecanismo innovador que busca proteger a los trabajadores de la volatilidad económica. Ahora el siguiente paso radica en la socialización detallada del contenido del acuerdo entre todos los agremiados y en la organización del proceso de votación. La ASSA ha hecho un llamado a mantener la unidad y la vigilancia para asegurar que se cumplan todos los compromisos pactados.

Por su parte, la autoridad laboral ha señalado que este convenio sienta un precedente positivo para la negociación colectiva en otras organizaciones sindicales del país, fomentando el diálogo como vía principal para la solución de conflictos laborales





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