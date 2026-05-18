ASEA realiza sobrevuelo en Golfo de México para supervisar avances en derrame de hidrocarburos

El organismo ASEA realizó un sobrevuelo en distintos puntos del Golfo de México para supervisar los avances en la atención del derrame de hidrocarburos en la zona. La pluma observada se asoció a hidrocarburos y emanaciones naturales de la chapopotera de Cantarell, visible como manchas o rastros sobre el mar.

El organismo ASEA realizó un sobrevuelo en distintos puntos del Golfo de México para supervisar los avances en la atención del derrame de hidrocarburos en la zona.

La pluma observada se asoció a hidrocarburos y emanaciones naturales de la chapopotera de Cantarell, visible como manchas o rastros sobre el mar. Durante la inspección en Akal-C, del Activo de Producción Cantarell, se constató que la instalación opera con normalidad, aunque asociadas a la chapopotera. También se identificaron plumas asociadas a la chapopotera en otras instalaciones, como la FPSO Yúum K’ak’ Náab.

La ASEA continuará realizando recorridos periódicos para verificar las medidas de control y supervisión de hidrocarburos en la zona. La supervisión ocurre en respuesta a la salida del director de Pemex, Juan Carlos Carpio Fragoso Rodríguez Padilla, y al reconocimiento del derrame por la empresa estatal en abril





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