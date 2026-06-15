Aseguramientos de cocaína marítimos se multiplican en la administración Sheinbaum y expanden la agenda de seguridad azul

La Marina ha decomisado más de 72 toneladas de cocaína en operaciones marítimas durante el gobierno de Claudia Sheinbaum, un volumen 4,6 veces superior al logrado en el inicio de la gestión de AMLO. Este aumento se debe al refuerzo de las operaciones navales en el Pacífico y el Golfo de México, así como a la cooperación internacional, reconocida por el embajador de EE.UU. como clave para reducir el flujo de drogas por mar y las muertes por sobredosis en ese país. Sin embargo, la seguridad marítima abarca ahora amenazas como la pesca ilegal, el contrabando y la trata, que requieren coordinación interinstitucional, vigilancia satelital y trazabilidad en los principales puertos del país. El plan federal incluye una meta de 92% de cumplimiento legal en inspecciones para 2030.

En menos de dos años, la administración de la Presidenta Claudia Sheinbaum acumula más de 72 toneladas de cocaína asegurada por la Secretaría de Marina (Semar) en operaciones marítimas, un volumen 4.6 veces mayor al que la dependencia registró durante el arranque comparable de Andrés Manuel López Obrador, cuando sumó 15.5 toneladas entre diciembre de 2018 y agosto de 2020.

Las incautaciones por esta vía se dispararon después del reforzamiento de los operativos navales en el Pacífico y el Golfo de México en 2024, así como del incremento en las labores de vigilancia aérea y marítima coordinadas con agencias internacionales para interceptar cargamentos procedentes de Sudamérica. El centro InSightCrime señaló que el tráfico de la cocaína está fragmentado, con facciones y actores vinculados al CJNG que mantienen relaciones en toda la región.

Hace tan sólo unos días, el embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, colocó el tráfico marítimo de drogas como uno de los resultados centrales de la cooperación bilateral. En una declaración oficial, el diplomático afirmó que ambos países redujeron en más de 95 por ciento el flujo de narcóticos por mar hacia territorio estadounidense. También atribuyó a esa coordinación una baja de 35 por ciento en las muertes por sobredosis en su país.

Además, vinculó esos datos con la creación del Grupo Bilateral de Implementación (BIG, por sus siglas en inglés), mecanismo que reúne a 15 agencias del Gobierno de Estados Unidos con contrapartes mexicanas para vigilar no sólo la frontera terrestre, sino las rutas marítimas que conectan ambos países, y que son utilizadas para traficar drogas, personas, armas y hasta combustible. Pero el aseguramiento de cocaína -o de drogas en general- no es el único factor de la seguridad en aguas nacionales, la frontera marítima de México y sus 11 mil 122 kilómetros de litoral continental y más de tres millones de kilómetros cuadrados de zonas de mar colocan al país ante una agenda que cruza defensa, ambiente y economía.

La disputa ya no ocurre sólo en tierra; también atraviesa rutas marítimas y embarcaciones que navegan entre la economía legal y los mercados ilícitos. El precio de la cocaína varía según el país donde se compre, la pureza y la cantidad. A nivel global, el costo de un gramo al por menor oscila entre los cuatro y los 300 dólares. La presión criminal convirtió esa frontera azul en un espacio de vigilancia permanente.

Durante este año, la Marina y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) han reportado decomisos de presunta cocaína en aguas del Pacífico. En uno de los casos, las autoridades siguieron una embarcación desde 361 millas náuticas antes de asegurar 26 bultos con droga. También la pesca ilegal opera como amenaza económica, ambiental y de gobernabilidad.

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) para la Alimentación y la Agricultura estimó que cada año entre 11 y 26 millones de toneladas de pescado se capturan mediante actividades ilegales, no declaradas o no reglamentadas, con pérdidas globales de 10 mil a 23 mil millones de dólares. En México, Conapesca y Marina retuvieron mil 948 toneladas de productos pesqueros ilegales durante los primeros cinco meses de 2025, además de decomisar cuatro mil 498 redes no permitidas.

Aunque el problema suele verse como una falta administrativa, los organismos internacionales lo vinculan con delitos más amplios. La Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito advirtió que el crimen marítimo incluye pesca ilegal, tráfico de drogas, contrabando, trata, lavado de dinero y fraude documental. En la práctica, una embarcación puede capturar especies fuera de norma, mover combustible, transportar cargamentos ilícitos o evadir controles de puerto.

Esa mezcla obliga a coordinar autoridades pesqueras, ambientales, navales, aduaneras y judiciales. Puertos como Manzanillo, Lázaro Cárdenas, Veracruz, Altamira, Ensenada, Salina Cruz y Coatzacoalcos concentran otra parte de la agenda. La modernización del sistema portuario aumenta la relevancia económica del país, pero también eleva la necesidad de inspección, trazabilidad y control de cargas.

La Semar conduce la política portuaria federal y participa en 18 administraciones del Sistema Portuario Nacional, además de las tres vinculadas al Corredor Interoceánico del Istmo de Tehuantepec. Con esa presión, la seguridad marítima dejó de limitarse a patrullajes navales. El nuevo programa pesquero federal plantea vigilancia satelital de embarcaciones, zonas de operación especiales, trazabilidad para comprobar la procedencia legal de productos y coordinación estrecha entre Conapesca, Marina, Medio Ambiente y Profepa.

El plan estratégico de seguridad nacional reconoce limitaciones operativas y apuesta por la inteligencia. La línea base de 2025 registra 19 mil 435 actos de inspección y vigilancia, con una meta de cumplimiento legal de 92 por ciento hacia 2030.

El texto original destaca el incremento exponencial en los aseguramientos de cocaína por parte de la Marina durante la administración de Sheinbaum en comparación con el inicio del gobierno de AMLO, atribuyéndolo al refuerzo de operativos navales y la cooperación internacional. Asimismo, aborda la complejidad de la seguridad marítima, que trasciende el narcotráfico e incluye pesca ilegal, contrabando y otros delitos, requiriendo una coordinación interinstitucional y el uso de inteligencia.

Se mencionan los principales puertos del país y el plan federal que incorpora vigilancia satelital y trazabilidad. Finalmente, se citan datos de incautaciones de productos pesqueros ilegales y la meta de cumplimiento legal para 2030





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