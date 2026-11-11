Aseguran 35 toneladas de precursores de metanfetamina en Sinaloa

Elementos del SPF detienen tractocamión en Mazatlán con carga química vinculada a metanfetamina. Operativo interinstitucional refuerza seguridad en Sinaloa.

El Servicio de Protección Federal (SPF) desmanteló una operación de transporte ilegal al asegurar aproximadamente 35 toneladas de sustancias químicas granuladas sobre la carretera federal libre 15 en Sinaloa. La intervención se llevó a cabo durante el Operativo Mazatlán, una iniciativa coordinada para fortalecer la seguridad regional y combatir la producción de drogas sintéticas.

Detalles de la Intervención en Carretera

Los elementos del SPF realizaron recorridos de vigilancia a la altura del kilómetro 033+450, en dirección a Mazatlán, cuando detectaron un tractocamión Freightliner acoplado a una caja refrigerada. Los agentes marcaron el alto al vehículo para realizar una inspección de seguridad rigurosa, lo que permitió identificar el contenido oculto en la carga.

Also read Sinaloa recibirá 4 mil 200 guardias nacionales y 900 millones para seguridad

Composición de la Carga Asegurada

Durante la revisión, los oficiales localizaron 18 tarimas con bultos de sustancia química granulada. La distribución incluía 16 tarimas de dos toneladas cada una y dos tarimas adicionales de una tonelada y media, alcanzando un peso total aproximado de 35 toneladas. Cada bulto individual tenía un peso específico de 25 kilogramos.

Presunción Química y Autoridades Involucradas

Omar García Harfuch, secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, informó vía X que preliminarmente se presume que la sustancia asegurada es un compuesto químico utilizado para la elaboración de metanfetamina. Este hallazgo forma parte del reforzamiento de la seguridad en Mazatlán y otras zonas de Sinaloa, con la participación conjunta de la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa), la Secretaría de Marina (Semar), la Fiscalía General de la República (FGR) y la Guardia Nacional (GN).

Detenciones y Situación Jurídica

Las autoridades detuvieron a tres personas que viajaban en el tractocamión junto con el cargamento asegurado. La autoridad ministerial será la encargada de determinar su situación jurídica e integrar la carpeta de investigación correspondiente a este delito. El Gabinete de Seguridad señaló que esta acción responde a una estrategia clara para proteger a las familias del estado contra la producción ilícita.