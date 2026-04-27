Aseguran 7 Kg de Metanfetamina en Piedras Negras, Coahuila

Operativo coordinado entre autoridades de seguridad resulta en el decomiso de una considerable cantidad de droga sintética en un domicilio del ejido San Isidro en Piedras Negras. No se realizaron detenciones.

Piedras Negras , Coahuila – Un importante operativo de seguridad, resultado de la colaboración entre diversas corporaciones policiales, culminó con el aseguramiento de una cantidad significativa de droga sintética en una vivienda ubicada en el ejido San Isidro, durante la madrugada del domingo.

A pesar de la magnitud del hallazgo, no se reportaron detenciones en el lugar. La intervención policial se originó a partir de una denuncia anónima que alertaba sobre presuntas actividades ilícitas que se estaban llevando a cabo en la propiedad señalada. Esta información desencadenó la integración de una carpeta de investigación por parte de la Fiscalía General del Estado, lo que a su vez permitió obtener una orden judicial para el registro del domicilio.

La Agencia de Investigación Criminal lideró el despliegue operativo, trabajando en estrecha coordinación con elementos de la Policía Estatal, la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano. Durante el cateo, los agentes llevaron a cabo una inspección exhaustiva de la vivienda, donde descubrieron múltiples indicios que apuntaban a posibles actividades relacionadas con el narcomenudeo. Entre los objetos asegurados, destaca una hielera que contenía aproximadamente siete kilogramos de metanfetamina, comúnmente conocida como “cristal”.

Adicionalmente, se encontraron básculas de precisión, utilizadas habitualmente para la dosificación de la droga, así como un sistema de videovigilancia que presumiblemente se empleaba para monitorear los alrededores de la propiedad. El descubrimiento provocó una considerable movilización de las fuerzas de seguridad en la zona rural, debido al despliegue de efectivos y a la importancia del decomiso.

No obstante, al momento de la intervención, la vivienda se encontraba desocupada, por lo que no se realizaron arrestos. La droga y los objetos confiscados fueron puestos bajo custodia de las autoridades competentes. Dada la cantidad del estupefaciente, el caso fue remitido al Ministerio Público Federal, que continuará con las investigaciones para determinar el origen y destino de la sustancia, así como para identificar a los posibles responsables.

Este operativo se inscribe dentro de una serie de acciones similares que se han llevado a cabo en la región norte de Coahuila, donde se han realizado numerosos cateos a lo largo del año como parte de estrategias destinadas a detectar y desmantelar puntos de operación delictiva. Las autoridades mantienen abiertas las líneas de investigación en torno a este caso, con el objetivo de establecer si la vivienda funcionaba como un centro de almacenamiento o distribución de droga, y de identificar a las personas que pudieran estar vinculadas con estas actividades ilícitas en la zona.

La colaboración interinstitucional y la respuesta a las denuncias ciudadanas son elementos clave en la estrategia de combate al narcotráfico que se está implementando en la región. Se espera que las investigaciones en curso permitan esclarecer completamente las circunstancias del aseguramiento y llevar a los responsables ante la justicia. La comunidad local ha expresado su agradecimiento a las autoridades por su rápida y efectiva respuesta ante la amenaza que representaba esta actividad ilícita.

Las autoridades reiteran su compromiso de seguir trabajando en la prevención y combate de delitos, garantizando la seguridad y el bienestar de los ciudadanos. Se insta a la población a continuar colaborando con las autoridades, denunciando cualquier actividad sospechosa que pueda poner en riesgo la seguridad de la comunidad. La lucha contra el narcotráfico es un esfuerzo conjunto que requiere la participación activa de todos los sectores de la sociedad.

El decomiso de esta cantidad de droga representa un duro golpe para las organizaciones criminales que operan en la región y contribuye a debilitar su capacidad para llevar a cabo actividades ilícitas. Las autoridades continuarán reforzando las medidas de seguridad y vigilancia en la zona, con el objetivo de prevenir futuros incidentes y garantizar la tranquilidad de los habitantes.

Se espera que las investigaciones en curso arrojen resultados positivos y permitan desmantelar por completo la red de narcotráfico que operaba en la zona. La transparencia y la rendición de cuentas son principios fundamentales que guían el trabajo de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado. Se informará a la sociedad sobre los avances de las investigaciones y los resultados obtenidos, garantizando el acceso a la información pública.

La colaboración con otras agencias de seguridad a nivel nacional e internacional es esencial para combatir eficazmente el narcotráfico y desmantelar las redes criminales que operan a nivel global. Las autoridades están trabajando en estrecha coordinación con otras instituciones para intercambiar información y fortalecer las estrategias de combate al crimen organizado





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