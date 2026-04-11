Aseguran lagarto en Benito Juárez y otros sucesos relevantes en México y el mundo

Resumen de las noticias más destacadas del día, incluyendo el aseguramiento de un lagarto en la alcaldía Benito Juárez, las primeras palabras de la tripulación de Artemis II, el Clásico Joven, el caos en el Metro de la Ciudad de México y otros acontecimientos relevantes.

Un ejemplar de lagarto, perteneciente a la especie varano, fue asegurado en calles de la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México y posteriormente entregado a la Brigada de Vigilancia Animal (BVA) de la Secretaría de Seguridad Ciudadana ( SSC ). El reptil fue avistado en la intersección de las calles Andalucía y Unión Postal, en la colonia del mismo nombre, generando expectación entre los vecinos. Personal de la SSC acudió al lugar para asegurar al animal y garantizar su bienestar.

Tras su captura, el lagarto fue trasladado a las instalaciones de la BVA, donde recibió atención veterinaria especializada. Los médicos veterinarios de la Brigada determinaron que el lagarto se encuentra en buen estado de salud, midiendo aproximadamente 110 centímetros de largo. Le proporcionaron alimento y le asignaron un módulo adecuado para su resguardo temporal, mientras se decide su destino final. Este incidente pone de manifiesto la importancia de la colaboración entre las autoridades y la ciudadanía para la protección de la fauna en entornos urbanos y resalta el papel crucial que desempeña la BVA en el rescate y cuidado de animales en situaciones de riesgo.\En otros acontecimientos relevantes, se informa sobre la tripulación de la misión Artemis II, quienes compartieron sus primeras palabras, expresando su gratitud por la oportunidad de ser parte de la exploración espacial y destacando la importancia de la humanidad en la Tierra. Además, se aborda el caso de Doña Carlota, revelando la trágica razón detrás del doble homicidio ocurrido en Chalco, donde se pone de relieve la vulnerabilidad y la lucha por la supervivencia en situaciones extremas. El mundo del deporte también se hace presente con la anticipación del Clásico Joven entre América y Cruz Azul, brindando información sobre el horario y los canales para seguir el encuentro en vivo. Por otro lado, la Ciudad de México experimentó caos en el sistema de transporte público, específicamente en el Metro, debido a las fuertes lluvias que obligaron a activar la marcha de seguridad en varias líneas, mientras que otras líneas reportaron alta afluencia de usuarios. Igualmente, se reporta un incidente de violencia en el metro de Nueva York, donde un hombre atacó a personas con un machete, manifestando ser 'Lucifer' y cometiendo un 'acto aleatorio de violencia', lo que subraya la importancia de la seguridad pública y el combate a la delincuencia.\Paralelamente, Protección Civil de la alcaldía Benito Juárez ha restringido el uso de elevadores en la Torre Residencial Mítikah, hasta que estos sean certificados, como medida preventiva para garantizar la seguridad de los residentes y usuarios. En noticias culturales, se destaca la elaboración del tenango más grande del mundo, exhibido en el Zócalo de la Ciudad de México, una muestra de la riqueza artesanal y la colaboración entre el gobierno y el estado de Hidalgo. Finalmente, se anuncia la integración de EL UNIVERSAL a WhatsApp, permitiendo a sus usuarios acceder a las noticias más relevantes del día, artículos de opinión, entretenimiento y tendencias desde sus dispositivos móviles. Estos diversos eventos reflejan la complejidad y dinamismo de la actualidad, abordando temas de seguridad, fauna, cultura, deporte, transporte público y tecnología





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