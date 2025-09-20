Aseguran militares más de 5 mil litros de precursores químicos en Sinaloa

En operativos realizados en Culiacán y Cosalá, Sinaloa, personal militar decomisó una gran cantidad de precursores químicos utilizados en la producción de drogas, incluyendo acetona, ácido clorhídrico y alcohol etílico. La acción representa un golpe al narcotráfico en la región.

Personal militar llevó a cabo una serie de operativos en diversas localidades de los municipios de Culiacán y Cosalá, en el estado de Sinaloa . Estos operativos resultaron en el aseguramiento de una considerable cantidad de precursores químicos utilizados presumiblemente en la producción de drogas.

Los elementos castrenses, desplegados en zonas estratégicas, lograron detectar y asegurar un total de cinco mil 480 litros de sustancias químicas, incluyendo acetona, ácido clorhídrico, alcohol etílico y otros compuestos. Esta acción representa un golpe significativo contra las actividades delictivas relacionadas con el narcotráfico en la región, fortaleciendo la seguridad y el combate a la producción ilegal de sustancias controladas.\Los recorridos y operativos se realizaron en un total de doce localidades, tanto en el municipio de Culiacán como en el de Cosalá. En Culiacán, las operaciones se centraron en poblados como Agua Calientita, La Huerta, El Portezuelo, La Mora, La Laguna, Tachinolpa, Laguna Colorada y Palo Blanco. En Cosalá, los patrullajes se extendieron a las comunidades de Comloa, San Miguel de la Mesa, Tecomate y Los Mimbres del Padre. Durante estos operativos, los militares encontraron y aseguraron un amplio rango de precursores químicos y equipo utilizado para su procesamiento. Entre las sustancias decomisadas, se destacan mil 980 litros de acetona, 815 litros de ácido clorhídrico, 670 litros de alcohol etílico y 550 litros de precursores químicos cuya composición aún se desconoce. Adicionalmente, se aseguraron 450 litros de ácido sulfúrico, 80 litros de metileno, 85 litros de tolueno y 50 litros de mono. El decomiso también incluyó 600 litros de metil formamida, doscientos litros de thiner, cien kilogramos de sosa cáustica, 650 kilogramos de ácido tartárico, un reactor, un condensador, 127 bidones, cuatro contenedores, tres cubetas, ocho botes, 19 tambos, cuatro ollas de peltre, seis tinas, un tinaco, una bomba de agua y cuatro tanques de gas. Este despliegue de recursos y el éxito de las operaciones demuestran la determinación de las autoridades en la lucha contra el crimen organizado y su impacto en la comunidad.\El aseguramiento de estas sustancias y equipos representa un importante avance en la lucha contra el narcotráfico y sus ramificaciones en la región. La investigación en curso buscará determinar el destino final de estos precursores y desmantelar las redes criminales que operan en la zona. Las autoridades competentes están trabajando para analizar los datos obtenidos y así identificar a los responsables de la producción y distribución de estas sustancias ilícitas. Se espera que esta operación contribuya a debilitar significativamente la capacidad de las organizaciones criminales para producir y distribuir drogas, mejorando la seguridad y el bienestar de los habitantes de los municipios afectados. La información detallada sobre el aseguramiento de estas sustancias y equipos refuerza la importancia de la cooperación entre las fuerzas de seguridad y la comunidad para combatir el crimen organizado. El esfuerzo conjunto es crucial para desmantelar las redes delictivas y garantizar la seguridad pública. La acción de las fuerzas armadas es un paso importante en esta dirección





Sinaloa Narcotráfico Precursores Químicos Operativos Militares Decomiso

