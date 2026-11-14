Asesinan a dos policías en Tepehuacán durante ataque a la casa del presidente municipal

Dos elementos de la policía municipal perdieron la vida tras un ataque violento contra la residencia del presidente municipal Francisco Martínez Enríquez en Tepehuacán de Guerrero.

Dos elementos de la policía municipal perdieron la vida el sábado pasado durante un ataque violento cometido por un grupo de personas en Hidalgo, entidad federativa donde se ubica la localidad de Tepehuacán de Guerrero. La agresión tuvo como objetivo la residencia del presidente municipal, Francisco Martínez Enríquez, generando una condena inmediata por parte de las autoridades estatales y municipales.

Detalles del ataque en la residencia del edil

La Secretaría de Marina informó que durante la madrugada del sábado, un grupo compuesto por aproximadamente cuatro individuos ingresó al domicilio de Francisco Martínez Enríquez con lujo de violencia. El propósito del hecho, según los informes oficiales, era asaltar la vivienda del titular del ayuntamiento, lo que desencadenó un enfrentamiento directo con los oficiales de seguridad que resguardaban la propiedad.

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Durante el asalto, los miembros de la policía municipal fueron agredidos mediante disparos de arma de fuego. Esta agresión letal provocó la muerte inmediata de un elemento de seguridad en el lugar del incidente. La gravedad de la situación se intensificó cuando otro oficial resultó lesionado por las descargas, lo que obligó a su traslado urgente a un centro hospitalario para recibir atención médica de emergencia.

Fallecimiento del segundo agente herido

A pesar de los esfuerzos médicos por salvar la vida del segundo policía involucrado en el tiroteo, el agente falleció horas después a causa de las graves heridas que presentaba. La combinación de la muerte en la escena y el deceso posterior en el hospital elevó el saldo de víctimas fatales a dos miembros del cuerpo de seguridad. Este desenlace trágico ha sido catalogado como un acto de agresión directa contra la comunidad de Tepehuacán de Guerrero.

Posiciones de las autoridades y responsabilidades

Los gobiernos estatal y municipal emitieron comunicados condenando firmemente los actos de violencia y ofreciendo su solidaridad a las familias de las víctimas. El presidente municipal, Francisco Martínez Enríquez, señaló explícitamente que este ataque representa una agresión en contra de la comunidad y rechazó cualquier teoría que sugiera la existencia de conflictos previos que hubieran originado esta agresión, descartando así motivaciones políticas o personales.

Investigaciones y próximos pasos oficiales

Las autoridades aseguraron que se realizarán las investigaciones correspondientes para dar con los responsables del ataque y garantizar justicia para los agentes fallecidos. Además, la Secretaría de Marina mencionó en sus informes la realización de detenciones y el aseguramiento de vehículos en Sinaloa, aunque no se especificó una conexión directa inmediata con el suceso en Tepehuacán de Guerrero en los datos proporcionados sobre el incidente inicial.