Asesinan a El Estay de Tepito, Creador de Contenido y Comerciante de Calzado

Fabián Fausto Ruiz, conocido como El Estay de Tepito y popular por sus videos sobre su vida en prisión y su labor como comerciante, fue asesinado a tiros en el Mercado de los Tenis. Las autoridades investigan el crimen y buscan a dos presuntos responsables, mientras la colonia Morelos reporta otros incidentes delictivos recientes.

Fabián Fausto Ruiz , conocido como El Estay de Tepito, fue trágicamente asesinado a tiros el pasado 17 de abril. El suceso tuvo lugar en el Mercado de los Tenis, un bullicioso punto comercial ubicado en la colonia Morelos, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc, el mismo lugar donde Ruiz se desempeñaba como comerciante de calzado.

La víctima se había ganado notoriedad a través de las plataformas digitales, donde compartía detalles de su experiencia en el sistema penitenciario y la vida cotidiana en el emblemático barrio de Tepito. Su estilo directo y sin tapujos conectó con una amplia audiencia, que veía en él un testimonio real de las complejidades del mundo delictivo y los esfuerzos de reinserción social.

Tras cumplir su condena, Ruiz encontró en la venta de tenis una forma de ganarse la vida, consolidando así su conexión con la comunidad y sus seguidores.

Las autoridades, específicamente agentes de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) y de la Fiscalía General de Justicia (FGJ) de la Ciudad de México, se encuentran activamente investigando los hechos. Según informes del periodista Carlos Jiménez, conductor del programa C4 en Alerta, las investigaciones apuntan a la posible implicación de dos hombres en el homicidio, y la búsqueda de estos individuos se ha intensificado.

La noticia del asesinato de El Estay de Tepito se suma a una reciente ola de incidentes delictivos reportados en la colonia Morelos. Apenas dos días antes, el 15 de abril, otros dos individuos fueron detenidos en la misma zona por presunta distribución de mariguana desde una motocicleta eléctrica.

Los sospechosos fueron avistados por elementos de la SSC durante sus labores de vigilancia, específicamente en el cruce de las calles Díaz de León y Manuel Doblado, mientras manipulaban diversas bolsas que contenían la sustancia. En otro suceso ocurrido el mismo día, la SSC de la Ciudad de México logró la detención de dos individuos presuntamente vinculados a La UJ-40, identificado como el brazo armado de La Unión Tepito, compuesto por jóvenes de entre 18 y 21 años. De acuerdo con el periodista Carlos Jiménez, estos dos hermanos fueron arrestados en posesión de drogas y una réplica de arma de fuego en la colonia Morelos, alcaldía Cuauhtémoc.

Estos eventos recientes subrayan la persistente problemática de seguridad que enfrenta esta zona de la capital.





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