Asesinan a empresario chino en estacionamiento de Comitán, Chiapas

Un empresario de origen chino es asesinado en un estacionamiento público en Comitán, Chiapas. Las autoridades investigan el crimen y buscan determinar el motivo del ataque.

Un empresario de origen chino fue asesinado el viernes 10 de abril al mediodía en un estacionamiento público en Comitán , Chiapas . El incidente tuvo lugar a unos 100 metros de la Fiscalía de Distrito Fronterizo Sierra, en el barrio Candelaria del municipio. Según los primeros informes, el ataque ocurrió alrededor de las 12:40 horas en la 1a. Calle Sur, entre el bulevar y la 6a. Avenida Poniente.

La víctima había llegado al estacionamiento para aparcar su vehículo y dirigirse a su restaurante, ubicado a unos 70 metros en una plaza comercial sobre el bulevar Dr. Belisario Domínguez Sur. Testigos presenciales reportaron haber escuchado múltiples disparos de arma de fuego, lo que provocó pánico y alarma entre los transeúntes y comerciantes de la zona. Inmediatamente se dio aviso al número de emergencias 911, y al lugar acudieron elementos de diversas corporaciones policiacas para acordonar el área y comenzar las investigaciones pertinentes. Paramédicos que llegaron al lugar confirmaron que el hombre ya no presentaba signos vitales, declarándolo fallecido en el sitio del crimen. \La víctima, cuyo cuerpo yacía boca arriba, vestía una playera blanca, pantalón de mezclilla azul y zapatos negros, y presentaba heridas de bala en el pecho, indicando un ataque directo y premeditado. La escena del crimen fue acordonada para facilitar el trabajo de los peritos y asegurar la preservación de las evidencias. La vialidad permaneció cerrada durante aproximadamente una hora mientras el personal de la Dirección de Servicios Periciales realizaba las diligencias necesarias, incluyendo la recopilación de pruebas y el levantamiento de cualquier elemento que pudiera ser relevante para la investigación. Posteriormente, se ordenó el levantamiento del cuerpo para su traslado al Servicio Médico Forense, donde se llevaría a cabo la necropsia de ley, con el objetivo de determinar con exactitud la causa de la muerte y obtener más detalles sobre el ataque. La Fiscalía General del Estado ha iniciado una investigación exhaustiva para esclarecer el crimen, recabando testimonios, analizando pruebas y buscando cualquier pista que pueda conducir a la identificación y captura de los responsables. \La creciente presencia de empresarios chinos en Comitán ha sido notable en el último año, con la apertura de numerosas tiendas, negocios y restaurantes que han impulsado la actividad económica de la región. Esta situación ha generado un contexto de interés y, lamentablemente, ha atraído la atención de posibles grupos criminales. Hasta el momento, las autoridades no han revelado la identidad de la víctima, manteniendo la confidencialidad en aras de proteger la investigación y evitar entorpecer el proceso. La Fiscalía General del Estado se encuentra trabajando arduamente para determinar el móvil del crimen, si este fue un acto de violencia aleatorio, un ajuste de cuentas o si está relacionado con alguna actividad ilícita. Se están revisando las actividades comerciales de la víctima, sus relaciones personales y cualquier otro factor que pueda aportar pistas para resolver el caso. La comunidad de Comitán, y especialmente la comunidad china, se encuentra en estado de alerta y a la espera de los resultados de las investigaciones. Las autoridades han reiterado su compromiso de llevar a los responsables ante la justicia y de garantizar la seguridad de todos los ciudadanos del municipio





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