El cuerpo de Fabiola Aguilar fue hallado en Alto Lucero con signos de violencia. Se suma este hallazgo al reciente caso de Evelyn León en Puente Nacional.

Fabiola Aguilar, una joven estudiante del Instituto Tecnológico de Xalapa, fue hallada sin vida en el municipio de Alto Lucero durante el domingo 22 de noviembre de 2026. El cadáver de la joven, quien cursaba la carrera de Gestión Empresarial y estaba por concluir sus estudios, fue localizado en un vado del río que conecta las localidades de Providencia y Mesa de Guadalupe.

Hallazgo en el río y confirmación familiar

Los primeros reportes indican que el cuerpo presentaba golpes y heridas presuntamente causadas con un arma blanca, aunque la autoridad no ha confirmado la causa exacta de la muerte. Fabiola Aguilar había sido vista por última vez después de las 3:30 de la madrugada del sábado 21 de noviembre. Tras conocerse el descubrimiento, los familiares acudieron al lugar del hallazgo y uno de sus hermanos confirmó su identidad.

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Antecedentes y contexto de la víctima

La joven originaria de Providencia estudiaba en la capital veracruzana. El hallazgo en el río de Alto Lucero se produce en un contexto de creciente preocupación por la seguridad en la región. Las autoridades no han emitido declaraciones oficiales sobre la investigación del caso hasta el momento del reporte. Se desconoce si existieron antecedentes de violencia previos al incidente.

Segundo caso reciente en la región

Este crimen se suma a otro caso reciente de violencia letal reportado en el estado. El viernes 20 de noviembre, el cuerpo de Evelyn León Hernández, una adolescente de 17 años, fue encontrado en un terreno baldío de Chichicaxtle, en el municipio de Puente Nacional. La desaparición de Evelyn León Hernández había sido reportada el jueves 19 de noviembre.

Detenciones y búsqueda de justicia

En el caso de Evelyn León Hernández, las autoridades ya realizaron una detención. Un adolescente de 17 años fue señalado como el presunto responsable de su asesinato. Este suceso destaca la urgencia de investigar los crímenes en la región. La justicia busca esclarecer los hechos y prevenir futuros ataques contra jóvenes estudiantes.