Asesinan a hombre en Celaya: Luis Alfredo N muere tras ataque armado

Un hombre de 47 años, identificado como Luis Alfredo N, falleció en un hospital después de sufrir un ataque armado en Celaya, Guanajuato. El incidente ocurrió el domingo por la tarde en la colonia Los Laureles. Las autoridades investigan el suceso.

Celaya , Gto. - Luis Alfredo N, un hombre de 47 años, perdió la vida en un hospital tras ser objeto de un ataque con armas de fuego en la colonia Los Laureles. El incidente se produjo el domingo por la tarde, alrededor de las 15:30 horas, en la intersección de las avenidas El Sauz y Oro. El sistema de emergencias 911 recibió múltiples llamadas alertando sobre detonaciones en la zona, lo que movilizó a las autoridades y servicios de emergencia.

Testigos presenciales relataron que la víctima se encontraba detenida en su vehículo, esperando el cambio del semáforo, cuando fue repentinamente atacada por individuos a bordo de una motocicleta. Estos sujetos abrieron fuego contra Luis Alfredo, disparando repetidamente. Los vecinos del área, consternados, presenciaron la escena y alertaron a las autoridades de manera inmediata.

Al llegar al lugar de los hechos, los elementos de la Secretaría de Seguridad Ciudadana de Celaya y los paramédicos encontraron a Luis Alfredo con múltiples heridas de bala. A pesar de presentar aún signos vitales, fue trasladado de urgencia a un centro hospitalario. Sin embargo, lamentablemente, horas más tarde se confirmó su fallecimiento debido a la gravedad de las lesiones sufridas. La policía acordonó la zona del ataque y aseguró el perímetro para preservar la escena.

En la vía pública, los oficiales encontraron diversos casquillos percutidos, evidencia clara de la intensidad del ataque y del número de disparos realizados. Este hallazgo permitió a los peritos forenses recabar pruebas importantes para la investigación. La rápida actuación de las autoridades permitió que los primeros auxilios se brindaran a tiempo, pero la gravedad de las heridas fue fatal. La Guardia Nacional también llegó al lugar para reforzar la seguridad y apoyar en el resguardo de la zona mientras las autoridades ministeriales iniciaban las investigaciones correspondientes.

Las autoridades han abierto una investigación exhaustiva para esclarecer los detalles del ataque, identificar a los responsables y determinar los motivos detrás del crimen. Se están revisando las grabaciones de las cámaras de seguridad cercanas al lugar del incidente, así como recabando testimonios de testigos para reconstruir la secuencia de eventos. El personal de la Fiscalía General del Estado trabaja arduamente en la recolección de pruebas y en el análisis de la evidencia balística para identificar el tipo de arma utilizada y el número de disparos efectuados.

La comunidad de Celaya se encuentra consternada ante este acto de violencia, y las autoridades han asegurado que se tomarán las medidas necesarias para garantizar la seguridad de los ciudadanos y llevar a los responsables ante la justicia. Este lamentable suceso se suma a la creciente preocupación por la seguridad en la región, y se espera que las autoridades intensifiquen sus esfuerzos para combatir la delincuencia y garantizar la paz social.

Se han implementado operativos especiales para rastrear a los agresores y evitar nuevos actos delictivos. La fiscalía ha pedido a la población su colaboración para aportar cualquier información relevante que pueda ayudar a resolver este caso.





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