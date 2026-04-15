Asesinan a joven a balazos en plena calle de la colonia Croc, Monterrey

Un hombre de aproximadamente 25 años fue víctima de un ataque armado en la vía pública de la colonia Croc en Monterrey, Nuevo León, la noche del martes. Autoridades acordonaron la zona e iniciaron investigaciones para esclarecer el móvil del crimen.

Una violenta noche se vivió en la colonia Croc, en el municipio de Monterrey , Nuevo León, cuando un hombre fue brutalmente asesinado a balazos en plena vía pública. El trágico suceso tuvo lugar el martes por la noche, sumiendo a los residentes en el miedo y la consternación. El reporte del crimen llegó a las autoridades minutos antes de las 22:00 horas, alertando sobre múltiples detonaciones de arma de fuego en el cruce de las calles Martín Torres y Teófilo Martínez.

La llamada de auxilio de los vecinos, quienes presenciaron o escucharon el ataque, activó una rápida respuesta por parte de los servicios de emergencia. Paramédicos de la Cruz Roja y elementos de Protección Civil de Monterrey se movilizaron de inmediato al lugar de los hechos. A su llegada, lamentablemente, confirmaron lo peor: la víctima ya no presentaba signos vitales. Las primeras informaciones apuntan a que el fallecido era un joven de aproximadamente 25 años de edad. Su complexión era delgada, y vestía una playera blanca y shorts. Las heridas fatales que sufrió la víctima eran evidentes, presentando al menos tres impactos de bala en la cabeza, un detalle que subraya la brutalidad del ataque. Según los relatos iniciales, un grupo de sujetos armados abordó al joven y, sin mediar palabra, abrieron fuego en su contra en repetidas ocasiones. El joven quedó tendido sobre el asfalto, boca arriba, un cuadro desolador que presenciaron quienes se encontraban en las inmediaciones. Tras consumar el cobarde acto, los perpetradores huyeron del lugar a toda prisa, dejando tras de sí un escenario de horror y el inicio de una investigación. La respuesta de las autoridades no se hizo esperar. Inmediatamente después de confirmarse el deceso, un fuerte despliegue de seguridad se implementó en la zona. Elementos de Fuerza Civil y la Guardia Nacional llegaron al lugar para acordonar el área, asegurando la escena del crimen y previniendo cualquier alteración de las pruebas. Esta acción coordinada buscaba preservar la integridad del sitio para facilitar la labor de los investigadores. Posteriormente, agentes ministeriales, junto con personal del Instituto de Criminalística y Servicios Periciales, se sumaron a las labores. Su tarea primordial era iniciar las investigaciones pertinentes para desentrañar el móvil detrás de este cruel asesinato. Cada detalle, cada indicio, sería crucial para intentar identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia. La comunidad de la colonia Croc se encuentra conmocionada por este acto de violencia, y las autoridades se han comprometido a esclarecer los hechos y dar con los culpables, con la esperanza de restaurar un mínimo de tranquilidad en la zona. La presencia policial se mantuvo reforzada en las horas posteriores, mientras se realizaban las diligencias correspondientes, incluyendo la recolección de evidencia y la toma de declaraciones a posibles testigos, en un esfuerzo por armar el rompecabezas de este lamentable crimen que empaña la seguridad del municipio de Monterrey





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