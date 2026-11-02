Asesinan a madre e hijo en Tepito y aumenta hogares unipersonales en CDMX

Homicidio en Morelos, Tepito, y datos del INEGI 2025 muestran un incremento en hogares unipersonales. Análisis sociológico y demográfico de la transformación familiar en la capital.

Una mujer de veinticinco años de edad y su hijo de cuatro años fueron víctimas de un homicidio agravado por el uso de armas de fuego en la colonia Morelos, ubicada en el barrio de Tepito, dentro de la alcaldía Cuauhtémoc de la Ciudad de México. El ataque letal se llevó a cabo mientras la víctima y el menor transitaban en una motoneta por el cruce de las calles Peñón y Tenochtitlán. Los agresores, cuyo modus operandi incluyó la huida inmediata, escaparon de la escena utilizando una bicicleta eléctrica para evitar su captura.

Tras el incidente, el cuerpo sin vida de la madre y el del niño, quien vestía un disfraz en el momento de la agresión, fueron trasladados de urgencia al Hospital General Balbuena. El personal médico de la institución confirmó que ninguno de los dos presentaba signos vitales, dando por sentados los decesos. La Secretaría de Seguridad Ciudadana emitió un comunicado oficial en el que detalló que, tan pronto como la corporación conoció los pormenores de los hechos, notificaron de inmediato al Ministerio Público para que se iniciaran las investigaciones penales correspondientes y se establezca la responsabilidad jurídica de los presuntos autores.

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Investigación policial y videovigilancia

Las autoridades capitalinas han desplegado operaciones de análisis forense y tecnológica en la zona del crimen para esclarecer los detalles del ataque. Personal policial especializado está revisando meticulosamente las grabaciones de las cámaras de videovigilancia distribuidas en los alrededores de la colonia Morelos. El objetivo primordial de esta labor es identificar las características físicas de los probables responsables, así como rastrear el vehículo de escape para localizarlos y proceder a su detención. La investigación sigue sus cursos bajo la supervisión estricta del Ministerio Público para garantizar que se aplique la justicia correspondiente a los familiares de las víctimas.

Cifras del INEGI sobre hogares unipersonales

Mientras avanzan las pesquisas del homicidio, un fenómeno social paralelo transforma la estructura demográfica de la capital. De acuerdo con la Encuesta Intercensal 2025 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía, los hogares unipersonales en la Ciudad de México aumentaron tres puntos porcentuales en cinco años. Este dato refleja que la proporción de viviendas habitadas por una sola persona pasó de un 15.2% en 2020 a un 18.2% en 2025, marcando un cambio significativo en las dinámicas de convivencia de los habitantes del país.

En contraste con el crecimiento de las viviendas individuales, los modelos tradicionales de familias capitalinas han experimentado una reducción notable. El hogar nuclear, definido como aquel integrado por parejas con o sin hijos o por un solo progenitor con hijos, descendió de un 54.7% a un 54.0% en el mismo periodo. Por su parte, el hogar ampliado, que incluye a otros parientes además del núcleo central, cayó de un 26.8% a un 24.3%, lo que indica una fragmentación clara de las estructuras domésticas habituales en la urbe.

Casos reales y análisis demográfico

La estadística se refleja en vidas individuales como la de Juan Carlos, un joven de 31 años que reside solo desde hace siete años. Este caso ejemplifica la decisión de no contraer matrimonio ni tener hijos, motivada por la falta de estabilidad económica. Juan Carlos comenta que la independencia inicial fue para experimentar, pero que la realidad financiera actual disuade de la formación de una familia tradicional. El incremento de viviendas unipersonales en la Ciudad de México está ligado a que la edad promedio en México es de aproximadamente 30 o 32 años, cuando antes de la pandemia la edad promedio era de 29 años, evidenciando un envejecimiento poblacional acelerado.

Versantes sociológicas y económicas

Expertos como Gibrán Miguel Castañeda, especialista en Derecho Fiscal de la Universidad La Salle, y Javier Santiago Castillo, profesor de Sociología de la UAM Iztapalapa, señalan que la caída en la tasa de fecundidad, actualmente en 1.8 hijos por pareja en la capital, impacta directamente en la vivienda. Castañeda aclara que la población está envejeciendo y que menos personas optan por el matrimonio como forma de vida, mientras que Castillo destaca factores culturales y económicos que priorizan el desarrollo personal sobre los roles tradicionales.