Un ataque armado dejó sin vida a un mecánico en Coatzacoalcos. La Fiscalía investiga el móvil de la muerte de Eduardo en la colonia Independencia.

Un hombre identificado como Eduardo, cuya ocupación es mecánico, perdió la vida durante la tarde del martes 17 de noviembre en Coatzacoalcos. El deceso se produjo como consecuencia directa de un ataque armado que sufrió en la calle Cristóbal Colón, dentro de la colonia Independencia de esta ciudad veracruzana.

Detalles del ataque armado en Cristóbal Colón

Los incidentes ocurrieron aproximadamente a las 17:30 horas del día indicado. El trabajador se encontraba en las inmediaciones de un negocio llamado Casa Automotriz González. Este establecimiento está situado en la intersección de la calle Cristóbal Colón, precisamente entre las calles Plan de San Luis y Constitución.

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Según los primeros reportes recibidos por las autoridades, Eduardo fue interceptado por un sujeto armado mientras se encontraba cerca del comercio. El agresor, cuyo paradero actual se desconoce, le disparó en al menos dos ocasiones. Inmediatamente después de realizar los disparos, el tirador huyó del lugar a toda velocidad.

La víctima quedó tendida en el suelo junto a una camioneta estacionada en la zona. Minutos después de que ocurrieron los disparos, personal de Protección Civil arribó a la escena para brindar los primeros auxilios necesarios. Sin embargo, al revisar a la víctima, los paramédicos confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Respuesta de la Policía Municipal y Fiscalía

La agresión provocó la inmediata movilización de elementos de la Policía Municipal. Los oficiales acordonaron el lugar para preservar los indicios forenses. Esta medida fue crucial para permitir las diligencias de las autoridades ministeriales sin alterar la escena del crimen.

Posteriormente, agentes de la Policía Ministerial y personal de Servicios Periciales llegaron para realizar las primeras investigaciones en el sitio. Las autoridades ordenaron el traslado del cuerpo sin vida al Servicio Médico Forense para las prácticas correspondientes.

La Fiscalía General del Estado ha iniciado una carpeta de investigación oficial. Este instrumento legal busca esclarecer las circunstancias exactas del hecho violento y identificar al responsable del ataque.

Móvil desconocido y próximos pasos judiciales

Hasta el momento, las autoridades no han revelado el móvil del ataque. Tampoco se ha informado sobre la detención de ninguna persona vinculada al caso. La investigación continúa para determinar si se trata de un hecho aislado o tiene otro trasfondo.