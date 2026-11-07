Asesinan a motociclista en Huentitán, Tlalnepantla, en ataque en vía pública

Joven de entre 20 y 25 años murió baleado en colonia Panorámica. La Fiscalía y Policía Estatal investigan el crimen en Tlalnepantla con apoyo de la Guardia Nacional.

Un joven de entre 20 y 25 años de edad fue asesinado a balazos en la colonia Panorámica de la ciudad de Tlalnepantla. Las detonaciones del arma de fuego alertaron a los residentes de la vecina colonia San Miguel de Chalma, quienes contactaron de inmediato a las autoridades del Estado de México. La víctima se encontraba en la vía pública cuando fue atacada por un sujeto desconocido.

Detalles del ataque en cruce de calles

El incidente ocurrió específicamente en la intersección de las calles Alfredo del Mazo y Buganvilia. En respuesta a la solicitud de auxilio, elementos de la Policía Estatal y Municipal arribaron al lugar para garantizar la seguridad de la zona y rescatar a la posible víctima. Al llegar al punto exacto, los uniformados encontraron a un hombre inconsciente en el suelo con evidentes manchas hemáticas en su torso y extremidades.

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Inmediatamente, los oficiales solicitaron apoyo médico de emergencia para tratar de salvar la vida del afectado. Sin embargo, al llegar los paramédicos, únicamente pudieron constatar que el joven ya no presentaba signos vitales. La gravedad de las heridas disparadas lo dejó sin vida antes de que pudiera recibir atención hospitalaria. Esto confirma la fatalidad del ataque cometido en plena vía pública.

Testigos relatan ejecución en sitio

Tras confirmar el deceso, la zona fue acordonada para proteger la escena del crimen y permitir el trabajo de las autoridades competentes. Se espera la llegada de los servicios periciales de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México (FGJEM) para levantar los indicios físicos necesarios para esclarecer el caso. Los policías iniciaron entrevistas con varios testigos presenciales que presenciaron el suceso.

Según los relatos de los vecinos, la víctima transitaba por la zona cuando un agresor se aproximó a él sin mediar palabra. El sospechoso disparó en varias ocasiones directamente a la cabeza de la víctima. Los testigos señalaron que al menos tres de los proyectiles impactaron en el cráneo, lo que provocó la muerte instantánea o casi inmediata del joven. Tras cometer el crimen, el atacante huyó rápidamente del lugar.

Operativo y estado de la investigación

Se ha iniciado un operativo de búsqueda en las inmediaciones del incidente, en el que también participa activamente la Guardia Nacional (GN). Este despliegue busca localizar al responsable y prevenir otros incidentes violentos en el área. Hasta el momento, las autoridades no han hecho pública la identidad de la víctima ni confirman si el joven había recibido amenazas previas.

La investigación se encuentra en sus etapas iniciales, con el enfoque principal en identificar al autor intelectual y material del crimen. La presencia de múltiples elementos de seguridad indica la gravedad con la que las autoridades están tratando este caso. Se mantiene la zona delimitada mientras se recopila toda la evidencia forense disponible en el sitio del asesinato.