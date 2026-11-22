La Fiscalía de Tlaxcala investiga el doble homicidio de una menor y un joven de 20 años en Calpulalpan tras un ataque armado. Conoce los detalles de la víctima y los avances.

La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala confirmó la muerte de una niña de seis años y de un joven de 20 años tras un ataque con armas de fuego dentro de una vivienda en el municipio de Calpulalpan. Los hechos ocurrieron el pasado 20 de noviembre a las 19:30 horas, iniciando cuando un sujeto desconocido tocó la ventana de la casa ubicada en la colonia El Palmar y abrió fuego contra los moradores presentes en el domicilio de la calle Olivo.

Detalles del ataque y víctimas fatales

Los primeros reportes indican que el agresor armado tocó la ventana del lugar antes de disparar contra las personas que se encontraban en el interior. Testigos presenciales llamaron de inmediato al número de emergencias 9-1-1 para solicitar auxilio a las víctimas inmediatamente después de escuchar los disparos. Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana se desplazaron rápidamente hasta la escena para atender a los afectados, pero las lesiones fueron de gravedad extrema y letales.

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El personal médico confirmó en el sitio que el joven de 20 años ya no presentaba signos vitales. Posteriormente, trasladaron a la menor de edad para intentar salvarla, pero los reportes posteriores indicaron que la infante también falleció debido a la gravedad de dos heridas de bala registradas en el tórax. La identidad del joven fallecido se estableció como Uriel 'N', quien según reportes de conocidos se dedicaba a lavar coches.

Identidad de la menor y respuesta institucional

La identidad de la niña de seis años permanece reservada por parte de las autoridades, aunque se ha confirmado que era la prima del joven asesinado. La Policía Municipal y la Guardia Nacional arribaron al lugar para asegurar la zona y acordonar la vivienda donde ocurrió la tragedia. Agentes del Instituto de Ciencias Forenses de Tlaxcala (INCIFO) asumieron la dirección de las diligencias para preservar la cadena de custodia y la integridad de la evidencia física en el lugar de los hechos.

Los peritos forenses procedieron con el levantamiento de los cadáveres y la recolección de elementos balísticos presentes en la escena. Las autoridades también determinaron que la vivienda cuenta con cámaras de seguridad, las cuales serán solicitadas formalmente para revisar el material grabado. Esta grabación podría captar el momento exacto del ataque y ayudar a identificar al sujeto armado que huyó tras cometer el crimen.

Investigación y búsqueda de responsables

La Fiscalía General de Justicia de Tlaxcala emitió un comunicado oficial informando que ya inició la investigación del doble homicidio. El fiscal general ordenó la apertura de trabajos de campo y de gabinete para esclarecer la dinámica exacta de los hechos y determinar el móvil que motivó el crimen. Este proceso busca reunir toda la evidencia necesaria para establecer la responsabilidad penal de los implicados.

Las autoridades buscan llevar ante la autoridad judicial a quien o quienes resulten responsables de este ataque letal. La investigación continúa activa para esclarecer la identidad del atacante y garantizar que la justicia se haga efectiva en este caso. Se espera que la revisión de las cámaras de seguridad y las pruebas balísticas aporten los elementos clave para el caso.