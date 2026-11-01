Asesinan a oficial de policía Andrea Ramírez en Silao tras ambushed

Oficial Andrea Ramírez Serrano fue baleada mortalmente en Silao. La policía confirmó su muerte tras un ataque con 15 disparos en vehículo.

La oficial Andrea Ramírez Serrano fue identificada como la víctima fatal en un tiroteo ocurrido en Silao, Guanajuato. El Gobierno Municipal confirmó su identidad mediante una esquela oficial. El incidente sucedió cuando el vehículo en el que viajaba fue interceptado por sujetos armados.

Ambush en el cruce de Antonio Chaurand

La agente viajaba en un automóvil Chevrolet Onix blanco. Al llegar al cruce con Antonio Chaurand Concha, fue detenida por motociclistas armados. Los agresores no le dieron oportunidad de escapar antes de abrir fuego. El vehículo fue impactado por balas en al menos quince ocasiones distintas.

Also read Asesinan a balazos a un vendedor de aguas frescas en Barrio Nuevo de Silao

Testigos y respuesta de emergencia

El estruendo de las detonaciones alarmó a comerciantes y conductores cercanos. Personas que transitaban por la zona percibieron la violencia inmediata. A través del sistema de emergencias 911 se reportó la agresión de forma rápida. Policías municipales y paramédicos se movilizaron al lugar inmediatamente.

Héroe conductor y hallazgo del cuerpo

El conductor del servicio de transporte intentó huir maniobrando hacia un estacionamiento. Subió el automóvil frente a una mueblería para ponerse a salvo. Las balas ya habían alcanzado a la oficial en el asiento del pasajero. El conductor logró salir ileso del vehículo, mientras la mujer sufría heridas graves.

Investigación y confirmación del deceso

Los paramédicos revisaron la unidad y encontraron a la mujer sin signos vitales. Los cristales traseros del automóvil estaban completamente destrozados. Al menos quince casquillos percutidos quedaron dispersos sobre el bulevar. Los motociclistas escaparon con rumbo desconocido sin ser detenidos.

Movimientos policiales y duelo oficial

La zona fue acordonada por la Policía Municipal y la Guardia Nacional. Fuerzas de Seguridad Pública del Estado resguardaron el perímetro. Peritos de la Fiscalía y agentes criminales levantaron indicios para la carpeta. El gobierno expresó condolencias por el fallecimiento de la segunda oficial de la corporación.