Asesinan a un hombre en Gustavo A. Madero y Pemex denuncia a anfitriona de XV años: Resumen de noticias

Un hombre es asesinado en la Gustavo A. Madero, Pemex denuncia a la anfitriona de una fiesta de XV años y más noticias relevantes del día.

Un hombre fue asesinado en calles de la alcaldía Gustavo A. Madero , según reportes de vecinos que alertaron sobre disparos. La víctima fue encontrada inconsciente y con heridas de bala en la vía pública, en el cruce de las calles Coyuca y Tamazola, en la colonia San Felipe de Jesús. Los paramédicos que acudieron al lugar confirmaron el fallecimiento del hombre debido a los impactos de bala.

De acuerdo a versiones preliminares, los responsables habrían escapado en motocicleta, pero las autoridades aún no han logrado identificarlos. La zona fue acordonada por la policía capitalina, quienes cubrieron el cuerpo con una sábana mientras esperaban la llegada de los peritos para realizar las diligencias correspondientes. El caso ha sido notificado a la Coordinación Territorial y se encuentra bajo investigación. \En otros temas de interés, Petróleos Mexicanos (Pemex) presentó una denuncia contra la anfitriona de una lujosa fiesta de XV años, luego de que EL UNIVERSAL revelara la compra de propiedades de alto valor, incluyendo casas, terrenos y automóviles de lujo adquiridos al contado. Además, se aborda la preocupante situación de las desapariciones en México y los posibles escenarios que se abrirían si este tema llegara a ser discutido en la Asamblea General de la ONU. El Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) reportó filtraciones de agua en la Terminal 1 debido a las fuertes lluvias que azotaron la capital, asegurando que se está trabajando en una atención inmediata. Asimismo, después de 13 días de estar atrapado, se logró localizar con vida al segundo trabajador de la mina Santa Fe en Sinaloa, y las labores de rescate continúan. \En cuanto a temas internacionales, Estados Unidos e Irán acordaron un cese al fuego de dos semanas, lo que incluye la reapertura del estrecho de Ormuz por parte de Teherán. Lamentablemente, la Secretaría de Salud de Sonora informó que el número de fallecidos por la aplicación de suero vitaminado ha aumentado a ocho, y se mantiene un operativo para la búsqueda del presunto médico responsable. Por otra parte, se aplazó la audiencia intermedia de Carlota y sus hijos, y la Fiscalía solicitará una condena de 140 años de cárcel para la adulta mayor. El equipo de EL UNIVERSAL también informa que ya está en WhatsApp, para que los lectores se mantengan informados con las noticias más relevantes, artículos de opinión, entretenimiento y tendencias desde sus dispositivos móviles





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