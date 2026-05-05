Asesinan al médico Alberto Álvarez Nava en su clínica de Marquelia tras atender a víctimas de un ataque armado

El médico Alberto Álvarez Nava fue asesinado en su clínica La Familia en Marquelia, donde horas antes había atendido a dos heridos de un ataque armado en un palenque. El crimen ocurrió esta mañana y las autoridades aún no han dado detalles sobre los motivos del homicidio.

Personal médico y para médico s intentaron auxiliar al doctor, pero falleció por la gravedad de las heridas. Policías municipales y estatales acordonaron la zona y personal ministerial inició las diligencias.

La clínica La Familia de Marquelia, donde la noche del lunes atendió a dos heridos de un ataque armado, fue el escenario de un trágico crimen esta mañana. En Marquelia, el médico Alberto Álvarez Nava fue asesinado en su propia clínica, la misma que horas antes había atendido a dos víctimas de un ataque armado en un palenque.

El crimen fue reportado a las 8:40 de la mañana en la clínica La Familia, propiedad de la víctima, ubicada en el primer cuadro de la cabecera municipal Marquelia, en la región de la Costa Chica. Reportes preliminares indican que hombres armados irrumpieron en el consultorio de la víctima para privarlo de la vida. Hasta el momento, las autoridades no han informado las causas del homicidio.

El Diario Alternativo de Marquelia informó que el médico habría sido sometido, torturado y degollado. En la víspera, a las 7 de la noche del lunes, sujetos con armas largas llegaron a un palenque de gallos en la comunidad de Las Lajas, en el vecino municipio de Copala, y rafaguearon a los asistentes. En el lugar murió Erick N y horas después del ataque falleció Pedro N, de 77 años, en un hospital de Acapulco.

Tres personas fueron alcanzadas por las balas, resultando gravemente heridas. Dos de ellas fueron llevadas y atendidas en la clínica La Familia de Marquelia, donde hoy fue privado de la vida su propietario y médico Alberto Álvarez. Alberto Álvarez era esposo de la actual regidora de salud por Morena, la doctora Paulina Ramos Gutiérrez. Era presidente del Colegio Médico de Marquelia y también se dedicó a la preservación del quelonio con su organización Valle de las tortugas.

El presidente municipal de Marquelia, postulado por el PT, Javier Tacuba Salas; la gobernadora morenista Evelyn Salgado Pineda y el fiscal general del estado, Zipacná Jesús Torres Ojeda, no se han pronunciado por el crimen ni han emitido un reporte oficial de los hechos. Este crimen se suma a una serie de actos violentos que han sacudido la región, generando preocupación en la población y exigiendo una respuesta más firme de las autoridades.

La comunidad médica y los habitantes de Marquelia exigen justicia y seguridad, ante la ola de violencia que parece no tener fin en la Costa Chica





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