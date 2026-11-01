Asesinato de Carlos Manzo: traición e infiltración del CJNG en Uruapan

Autoridades revelan cómo el CJNG infiltró a colaboradores de Carlos Manzo para asesinar al alcalde de Uruapan el 1 de noviembre de 2025. Conozca los detalles.

Las ocho balas que le quitaron la vida a Carlos Manzo, alcalde de Uruapan, llegaron a él a partir de una traición. El Cártel Jalisco Nueva Generación logró infiltrarse en el círculo más cercano al político que lideraba el 'Movimiento del sombrero', asesinado el 1 de noviembre de 2025.

Esa noche Manzo cargó a su hijo de dos años, se tomó fotografías y saludó durante el Festival de las Velas por el Día de Muertos, en la plaza central de Uruapan. La celebración se rompió cuando Víctor Manuel Ubaldo Vidales, de solo 17 años, jaló el gatillo en contra del político. Un año después del asesinato, las autoridades apuntan a una red de colusión e infiltraciones para terminar con la vida de Manzo. Treinta y cuatro personas ya fueron detenidas.

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La infiltración del CJNG en el gobierno

De acuerdo con la Fiscalía General del Estado de Michoacán, el Cártel Jalisco Nueva Generación logró infiltrarse en el Ayuntamiento de Uruapan a través de colaboradores cercanos a Carlos Manzo, quienes presuntamente traicionaron al alcalde. El adolescente que disparó en contra de Manzo fue detenido y esposado, pero en lugar de ser presentado ante un juez fue Demetrio 'N', exdirector de la Policía Municipal, quien lo mató con un disparo en la nuca.

Trataron de quitarle la pistola, estaban forcejeando con él, pero era muy fuerte y tomó la decisión de dispararle, declaró Demetrio 'N' en una audiencia en noviembre de 2025. Sin embargo, actualmente las autoridades consideran que el exdirector de la Policía de Uruapan decidió matar al joven de 17 años para asegurar su silencio. Las 34 personas detenidas por su presunta participación en el magnicidio pertenecen tanto a la estructura del CJNG como al gobierno de Uruapan. También hay policías y escoltas cuya misión era proteger a Manzo.

Motivo del crimen y la conspiración

Según los reportes, los operativos del alcalde en contra de elementos del Cártel Jalisco Nueva Generación, con detenidos como René Belmontes Aguilar, 'El Rino', presunto jefe de plaza capturado por la Policía Municipal en agosto de 2025, fueron el móvil de la organización criminal para el asesinato. El cártel ofreció dos millones de pesos a cambio de terminar con la vida de Manzo, de acuerdo con la Fiscalía de Michoacán, que descartó un móvil político para el ataque.

La dependencia señala que personal de confianza del gobierno de Uruapan filtró información del alcalde y líder del 'Movimiento del sombrero', como su agenda diaria y ubicación, a integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación. Con esos datos, una célula operativa ejecutó el ataque con la operación logística, que iba desde contratar al atacante hasta conseguir el arma.

Detenidos y responsabilidades directas

Ramón Ángel Álvarez Ayala, 'El R1', líder regional del CJNG, es señalado como el autor intelectual del homicidio de Carlos Manzo. Se encuentra detenido desde el pasado 30 de julio, cuando fue capturado en Atotonilco el Alto, Jalisco, por elementos de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, personal del Centro Nacional de Inteligencia y del Ejército Mexicano. Jorge Armando 'N', 'El Licenciado', acusado de coordinar el asesinato por órdenes de 'El R1', fue detenido el 19 de noviembre de 2025. Se encuentra en el penal de alta seguridad El Altiplano, en el Estado de México.

Sin embargo, no se trató solo de un ataque externo: la organización criminal llegó al alcalde de Uruapan al corromper a sus colaboradores cercanos. Siete escoltas de Carlos Manzo fueron aprehendidos desde el 21 de noviembre de 2025 y vinculados a proceso por su presunta participación en el crimen. Funcionarios del gabinete del alcalde de Uruapan también se encuentran acusados. Se trata de Samuel 'N', director de Relaciones Públicas, así como Alexis 'N', ahijado del alcalde, quienes presuntamente filtraron información que hizo posible el ataque en contra de Manzo el Día de Muertos de 2025.

Se suman Alejandro 'N', 'El Macas', exescolta de Manzo, detenido por su presunta participación por omisión en el homicidio doloso. De acuerdo con las autoridades, es uno de los infiltrados del Cártel Jalisco Nueva Generación en el círculo cercano del edil. Aprehendida también se encuentra Rosa Alejandra 'N', exsecretaria del Bienestar en Uruapan y madre de 'El Macas', acusada de encubrimiento. Está relacionada con dos integrantes del CJNG: es tía de Alexis Jesús 'N', 'El Brilloso' y Cristian Martín 'N', 'El Vikingo', detenidos por participar en la planeación y ejecución del homicidio.