Asesinato de Carlos Manzo: Uruapan exige justicia un año después

Uruapan se prepara para conmemorar el primer aniversario del asesinato de Carlos Manzo con una marcha ciudadana en la Plaza Morelos donde fue atacado.

Uruapan, Michoacán. Un año después del asesinato del exalcalde Carlos Manzo, la comunidad de Uruapan se prepara para conmemorar la fecha con una marcha ciudadana que busca justicia y paz. El evento central está programado para este domingo a las diez de la mañana en la Plaza Morelos, escenario exacto donde el mandatario perdió la vida durante el Festival de las Velas. Este lugar, tradicionalmente lleno de alegría, ahora alberga ofrendas y memoriales que buscan honrar la memoria del líder político fund del Movimiento del Sombrero.

Memoria y Ofrendas en Plaza Morelos

En el mausoleo del Panteón San Juan Evangelista, el sombrero de Sahuayo y el retrato de Carlos Manzo descansan junto a sus restos, adornados con flores de cempasúchil y papel picado. Esta escena refleja el profundo impacto que su muerte causó en la región y la manera en que la comunidad mantiene vivo el recuerdo de su legado. Mientras tanto, en la Plaza Morelos, las áreas verdes lucen decoradas con guías de flores que cuelgan de los árboles, creando un contraste entre la tradición festiva y el duelo colectivo.

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María Guadalupe, comerciante con veinte años de trayectoria en la plaza, recuerda con claridad los momentos finales. Relata que durante la avalancha de disparos, una vecina le aseguró que eran cohetes, pero ella distinguió inmediatamente que eran balazos. El pánico se apoderó de la multitud mientras ella buscaba desesperadamente a sus hijos, incluyendo a una de sus hijas embarazada, logrando finalmente reunirlos y encontrar cierta tranquilidad tras el caos inicial.

El Festival de las Velas, una tradición de hace diecinueve años, vio su momento más oscuro interrumpido por la violencia. A pesar de la tragedia, la ciudad se ha reinventado. Una calle, un puente y un mural permanecen como recordatorios permanentes del fundador del movimiento político. Estas estructuras no solo son hitos geográficos sino símbolos de resistencia y memoria para quienes caminan por las calles de Uruapan cada día.

Impacto en la Seguridad y Economía Local

La inseguridad ha transformado los hábitos de residentes como Edmundo y su esposa Ilsa, quienes evitan salir de noche y regresan temprano a casa. Ambos participaron en la marcha del cinco de noviembre de dos mil veinticinco y confirmaron su asistencia para este domingo, destacando la cercanía que Manzo tenía con la gente. Recuerdan su trabajo durante la pandemia, cuando entregaba despensas a comerciantes incluso antes de asumir la presidencia municipal, y elogian sus apuestas por una policía próxima a los vecinos.

Mari, trabajadora de un negocio de temporada, percibe una tranquilidad relativa, aunque señala que las ventas no han recuperado los niveles de hace tres años. Atribuye esta situación a la falta de dinero y trabajo en las familias locales, lo que limita su poder adquisitivo. A pesar de esto, recuerda a Manzo como una buena persona que la saludaba al supervisar trabajos, manteniendo un trato respetuoso que ella valora hoy en la gestión actual.

La alcaldesa Grecia Quiroz mantiene el mismo trato con los comerciantes, según lo indicado por los vecinos, lo que ha permitido cierta continuidad en las relaciones comerciales. Sin embargo, la preocupación por la seguridad persiste. María Guadalupe admite que no se siente completamente segura, describiendo la situación actual como un caos que ha afectado la vida diaria de muchos habitantes que esperan una mejora tangible en su entorno.

Percepción de Seguridad y Visitantes Extranjeros

La sensación de seguridad varía entre los diferentes actores presentes en la ciudad. Joe, un visitante de California que llegó por primera vez para reunirse con familiares y conocer la tradición del Día de Muertos, refleja una perspectiva distinta. Aunque fue informado sobre el asesinato, afirmó estar consciente pero no asustado. Al cuestionarlo sobre su nivel de seguridad personal, respondió con confianza indicando que se siente un noventa y ocho por ciento seguro en la región.

Estas diferentes perspectivas muestran la complejidad de la situación en Uruapan un año después de los hechos. Mientras la comunidad local lucha contra la inseguridad y busca justicia, los visitantes pueden observar la resiliencia de la ciudad. La marcha convocada para este domingo pretende unir ambas realidades bajo un mismo llamado: no dejar Uruapan solo y seguir trabajando por su progreso.

La convicción de que la vida continúa a pesar de la tragedia es un mensaje constante entre los residentes. Edmundo señala que toda la gente sigue desarrollando sus actividades de forma normal, mostrando una resistencia cultural y social impresionante. Esta dinámica refleja cómo la comunidad intenta equilibrar el duelo por la pérdida de su líder con la necesidad imperante de avanzar y mejorar las condiciones de vida para todos los habitantes.