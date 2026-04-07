Asesinato de colaborador de Grupo Radar conmociona a Celaya: ataque en el centro de la ciudad

Un colaborador de la empresa radiofónica Grupo Radar fue asesinado en Celaya, Guanajuato, en un ataque armado en el centro de la ciudad. Las autoridades investigan el crimen y buscan a los responsables.

Celaya , Guanajuato .- En la madrugada del lunes, un violento ataque armado sacudió el corazón de Celaya , resultando en la pérdida de la vida de Alejandro “N”, un estimado colaborador del grupo Radar, una reconocida empresa radiofónica de la región. El incidente, que tuvo lugar alrededor de la 1:00 de la mañana, ocurrió en la intersección de las calles Río Bravo y Fresnillo, a pocos metros del edificio donde Alejandro desempeñaba sus labores, situado en el emblemático Parque Morelos.

La rápida movilización policial se originó tras recibir múltiples llamadas al número de emergencias 911, reportando el sonido de al menos dos disparos. Testigos presenciales informaron que, inmediatamente después de los disparos, un vehículo se alejó a gran velocidad del lugar, lo que sugiere una posible huida de los responsables del ataque.\Los primeros en llegar al sitio del crimen fueron los elementos de la Policía Turística, quienes encontraron a Alejandro tendido en la vía pública, junto a su motocicleta. Lamentablemente, tras ser revisado por los servicios de emergencia, se confirmó que ya no presentaba signos vitales. Las autoridades procedieron a acordonar la zona, con el objetivo de preservar la escena del crimen y evitar cualquier interferencia de curiosos, permitiendo así que se llevaran a cabo las diligencias e investigaciones pertinentes. La Fiscalía General del Estado (FGE) ha iniciado de inmediato un exhaustivo proceso de investigación, recolectando indicios y testimonios que podrían ser cruciales para esclarecer las circunstancias que rodearon este trágico suceso. Las autoridades se encuentran trabajando arduamente para determinar el móvil del ataque, identificar a los responsables y llevarlos ante la justicia.\A través de las redes sociales, tanto reporteros y locutores como directivos de diversas radiodifusoras del estado han expresado sus más sinceras condolencias a la familia de Alejandro y a sus compañeros de trabajo, manifestando su pesar por esta irreparable pérdida. Se ha informado que las cámaras del Centro de Comando, Control, Comunicación y Cómputo (C4) podrían haber captado imágenes de los sospechosos, lo cual representa un avance significativo en la búsqueda de justicia. A pesar de estos avances y las investigaciones en curso, hasta el momento no se ha confirmado la captura de los agresores, lo que ha generado una sensación de incertidumbre y preocupación entre los habitantes de la zona. Las autoridades han reiterado su compromiso de esclarecer el caso y llevar a los culpables ante la ley, garantizando así la seguridad y la tranquilidad de la comunidad





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