Ataque mortal en Texhuacan deja muerta a la regidora Juana Tzanahua y a su esposo Gervacio Hernández. La violencia política sacude Zongolica mientras autoridades investigan los hechos.

La regidora del municipio de Texhuacan, Juana Tzanahua, se encuentra en estado crítico de salud tras ser víctima de un violento ataque a bordo de su vehículo. La agresión, que ocurrió en la zona serrana cercana a la cabecera municipal, cobró la vida de su esposo, Gervacio Hernández, quien fue candidato del Partido Revolucionario Institucional ( PRI) a la alcaldía. Una tercera persona que viajaba con ellos también resultó herida durante la emboscada.

Detalles del Ataque Fatal en Zongolica

Los hechos tuvieron lugar cuando el automóvil compacto en el que transitaban los tres individuos se dirigía por un camino hacia una de las comunidades del municipio. La pareja fue atacada de sorpresa en la zona conocida como La Cabecera municipal. Aunque inicialmente se informó que la regidora y el acompañante sobrevivirían al incidente, la situación de Tzanahua se ha deteriorado gravemente.

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Gervacio Hernández no logró superar los disparos y falleció en el lugar o durante el traslado inmediato. La autoridad confirmó que su cónyuge, la edil priista, fue socorrida con urgencia. Ambos fueron trasladados al Hospital IMSS Bienestar de Zongolica para recibir atención médica especializada. La intensidad de la herida que sufre la legisladora local ha generado una gran alarma en la comunidad.

Investigación y Respuesta de las Autoridades

Inmediatamente después de que la violencia se desatara, se montó un operativo policial robusto que comenzó a las 15:00 horas de ese sábado. Las autoridades ministeriales, junto con fuerzas de seguridad pública, acudieron al punto exacto donde ocurrieron los hechos. Su objetivo principal era asegurar la escena del crimen, preservar pruebas físicas y dar inicio formal a la carpeta de investigación correspondiente.

Los investigadores están rastreando la ruta tomada por los atacantes y verificando si existieron testigos en la zona serrana. La policía busca identificar a los responsables de esta emboscada, que ha sido catalogada como un acto de extrema barbarie contra los funcionarios públicos electos. Hasta el momento, no se ha divulgado el modus operandi exacto utilizado por los agresores, ni se tienen detenidos.

Películas y Contexto Político Regional

La muerte de Gervacio Hernández marca un duelo doloroso para su familia y para la militancia del PRI en la región. Él había aspirado a la máxima magistratura municipal, lo que sitúa este crimen en el complejo contexto de la violencia política y electoral en Veracruz. La pérdida de un candidato y de una regidora activa en el mismo evento resalta la vulnerabilidad de los servidores públicos en la zona.

Existen versiones no confirmadas que circulan en la comunidad local, incluyendo rumores que señalan la muerte de la tercera persona que acompañaba a la pareja. Estas informaciones no han sido validadas oficialmente por ninguna dependencia del gobierno estatal o federal. Las fuentes autorizadas continúan trabajando para desmentir o confirmar estos datos con precisión.

Impacto Inmediato y Siguientes Pasos

El ataque ha generado un fuerte impacto emocional y de inseguridad en Texhuacan y los municipios colindantes de la Sierra Norte. La comunidad espera respuestas rápidas por parte del gobierno estatal sobre la protección efectiva de los funcionarios. La regidora Juana Tzanahua enfrenta un proceso de recuperación incierto que determinará su capacidad futura para ejercer sus cargos.

Las autoridades continúan con las diligencias legales para esclarecer la verdad de los hechos. Se espera que la fiscalía presente los primeros resultados de la investigación en las próximas horas. La sociedad civil exige justicia inmediata y medidas concretas para prevenir nuevos ataques contra líderes comunitarios y políticos en la región.