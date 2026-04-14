Asesinato de Rosnielys: La Inocencia Perdida y la Crisis de Violencia en Puerto Rico

El asesinato de Rosnielys Paola Marcano Carrasquillo, una adolescente de 14 años, reaviva la preocupación por la creciente violencia que afecta a los menores en Puerto Rico. El análisis del profesor Cepeda revela las causas estructurales de la crisis, desde la pobreza y la falta de políticas de apoyo a la salud mental, hasta la incongruencia entre el discurso político y la realidad social. La comunidad se enfrenta al silencio, mientras se buscan soluciones para proteger a los niños y abordar la raíz del problema.

El asesinato de Rosnielys Paola Marcano Carrasquillo, una adolescente de 14 años que fue sepultada esta semana en Loíza, ha vuelto a encender las alarmas sobre una crisis que parece no dar tregua. La joven, que era estudiante de alto honor y no tenía vínculos con el mundo delictivo, fue asesinada el Domingo de Ramos mientras viajaba junto a su tío. Las autoridades están investigando el caso y sospechan que el móvil del crimen fue una venganza dirigida al tío o al padre de la menor. La comunidad, como es habitual en estos trágicos eventos, permanece en silencio, lo que dificulta la investigación y perpetúa un ciclo de temor y desconfianza. El caso de Rosnielys se suma a una larga lista de víctimas inocentes, menores de edad que se ven atrapados en la espiral de violencia y criminalidad que afecta a Puerto Rico .

Para el profesor Cepeda, experto en criminología, el asesinato de Rosnielys no es un caso aislado. Él ha observado este tipo de situaciones en numerosas ocasiones, y lamentablemente, en la mayoría de los casos, las víctimas son menores de edad, niños, e incluso infantes que no tienen ninguna conexión con actividades delictivas. Cepeda señala que, en comparación con aquellos que acompañan a personas involucradas en el crimen sin ser parte activa, la situación de los menores es completamente diferente. En el caso de los menores, no hay duda de que son víctimas inocentes. El crimen de Rosnielys se añade a una serie de incidentes que han impactado a la isla en los últimos meses, como niños encontrados en condiciones de abandono extremo, menores conviviendo con decenas de animales, infantes hallados en entornos insalubres durante operativos antinarcóticos, y un preocupante aumento de hospitalizaciones psiquiátricas por depresión en menores, lo que colapsó centros de salud en San Juan el año pasado. Esta escalada de violencia y vulnerabilidad infantil pone de manifiesto la urgencia de abordar las causas subyacentes del problema.

El profesor Cepeda también pone el foco en la raíz estructural de la crisis, criticando la incongruencia entre el discurso público y la política pública real. A pesar de que los entes gubernamentales suelen promover el concepto de 'provida' y el 'derecho a la vida', Cepeda argumenta que muchas veces estas posturas se enfocan principalmente en el nacimiento, pero no se traducen en políticas efectivas que garanticen una calidad de vida digna para los niños. El porcentaje de niños viviendo en condiciones de pobreza en Puerto Rico es alarmante, comparable solo al caso de las mujeres que encabezan hogares solas. Esta situación crea una trampa para muchas madres trabajadoras que no tienen opciones de cuidado infantil, lo que las obliga a dejar a sus hijos solos, exponiéndolos a riesgos, o a llevarlos a sus lugares de trabajo, donde a menudo no son bienvenidos. Esta presión económica y social, combinada con la pérdida de la clase media, que ahora se enfrenta a la realidad de ser 'trabajadores pobres', contribuye directamente al estrés y a los problemas de salud mental que afectan tanto a adultos como a menores.

Cepeda identifica dos posibles soluciones: Una decisión política firme que destine recursos a programas de ayuda a este sector de la población, y la necesidad de empoderar a aquellos que luchan diariamente por sobrevivir, brindándoles el tiempo y la educación necesarios para participar en los procesos políticos que podrían mejorar su situación.

Mientras tanto, familias como la de Rosnielys sufren el dolor de la pérdida, y la comunidad se enfrenta al silencio.





RevistaMSP / 🏆 18. in MX We have summarized this news so that you can read it quickly. If you are interested in the news, you can read the full text here. Read more:

Asesinato Menores Violencia Pobreza Puerto Rico Salud Mental

United States Latest News, United States Headlines

Similar News:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

Cirugía oncoplástica: El nuevo paradigma en el tratamiento del cáncer de mama en América LatinaEn el marco del 13.º Congreso Caribbean Breast Symposium celebrado en Puerto Rico, experto conversó sobre los avances en la formación quirúrgica y la evolución de la cirugía oncoplástica en la región.

Read more »

Cae 32% turismo extranjero en Puerto Vallarta tras la caída de ‘El Mencho’Tráfico aéreo internacional en Puerto Vallarta cae 32.1% en marzo; expertos culpan a la violencia por “El Mencho”, mientras Sectur alega factores globales

Read more »

Las 5 ensaladas más completas para un lunch rico, práctico y nada aburridoNo todas las ensaladas dejan con hambre. Cuando se arman con proteína, fibra, grasas buenas y aderezos bien pensados, pueden convertirse en un lunch completo.

Read more »

Asesinan a Francisco Gijón, expresidente de San Miguel del Puerto, OaxacaHasta el momento la Fiscalía de Oaxaca no ha emitido ningún comunicado al respecto, y tampoco hay una persona detenida por este homicidio contra el exedil oaxaqueño.

Read more »

Falla en avión enciende alarmas en Aeropuerto de Puerto VallartaLa tarde de este lunes, se registró una falla en el tren de aterrizaje de una aeronave, lo que movilizó a elementos de emergencia del aeropuerto costero

Read more »

Asesinan a síndico de Zaragoza Yucunicoco, Oaxaca; Fiscalía detiene a presunto responsableEl caso se suma al asesinato del exalcalde de San Miguel del Puerto, Francisco Fidel Gijón Vásquez, ocurrido el mismo día.

Read more »