Asesinato en colonia Buena Vista: Mujer encontrada sin vida tras discusión

Macrina Rodríguez, una mujer de la colonia Buena Vista, fue asesinada con un arma blanca en su domicilio. La policía investiga el caso y acordonó el área para las diligencias correspondientes.

La tarde de este viernes, una mujer identificada como Macrina Rodríguez fue asesinada con un arma blanca en el interior de su domicilio, ubicado en la colonia Buena Vista, en este municipio, presuntamente por su pareja tras una discusión .

Los habitantes de la zona solicitaron la presencia de las corporaciones de auxilio tras escuchar una discusión dentro de la vivienda marcada con el número 203, sobre la calle 20 de Noviembre. Al sitio arribaron elementos de la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) y de la Policía Municipal, quienes encontraron a la víctima y confirmaron que ya no contaba con signos vitales.

Los oficiales de seguridad acordonaron el área en espera del personal de Servicios Periciales y de la Fiscalía General del Estado (FGE) para realizar las diligencias correspondientes y comenzar con las investigaciones de ley. Finalmente, el cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense (SEMEFO) del municipio de Martínez de la Torre para realizarle la necropsia correspondiente.





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