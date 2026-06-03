Asesinato en León: Sujetos armados abren fuego contra familia en un departamento

Un hombre fue asesinado a balazos mientras se encontraba con su familia en un departamento en la colonia de León. Los sujetos armados llegaron hasta el inmueble y abrieron fuego contra la víctima, quien falleció debido a las heridas provocadas por los impactos de arma de fuego.

Sujetos armados arribaron a la colonia de León y asesinaron a un hombre a balazos mientras se encontraba con su familia en un departamento. Los hechos ocurrieron alrededor de las 11:30 de la noche sobre la calle.

Los sujetos armados llegaron hasta el inmueble y abrieron fuego contra la víctima para posteriormente escapar a bordo de un vehículo. Tras escuchar las detonaciones, familiares del hombre corrieron para auxiliarlo y lo resguardaron mientras solicitaban apoyo a los números de emergencia. Minutos después arribaron paramédicos al lugar, pero confirmaron que la víctima ya no contaba con signos vitales debido a las heridas provocadas por los impactos de arma de fuego.

Los peritos procesaron la escena y recabaron evidencia balística, mientras que el cuerpo fue trasladado al Servicio Médico Forense. Los agentes de la policía acordonaron la zona para preservar los indicios y iniciaron las investigaciones correspondientes para esclarecer el móvil del ataque e identificar a los responsables





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