Aseuran 10 pipas y detienen a cuatro personas por pozo ilegal de agua en Puebla

Las autoridades hallaron un pozo sin concesión que extraía 40 litros por segundo, suficiente para abastecer a 35,000 habitantes. Junto con el Ejército, Conagua incautó vehículos y arrestó a los responsables. Profepa rescató fauna silvestre en BCS.

La Comisión Nacional del Agua ( Conagua ) informó sobre el aseguramiento de diez pipas y la detención de cuatro personas en la colonia Santa María del municipio de San Pablo Xochimehuacan , Puebla , luego de constatar la existencia de un pozo sin concesión vigente para la extracción y aprovechamiento de agua.

Junto con elementos del Ejército mexicano, se verificó la infraestructura hidráulica, que incluía un pozo con bomba sumergible y cuatro andenes para carga de pipas. La perforación no contaba con el título de concesión correspondiente y, según la medición de presión realizada en la conexión al sistema operador, se recuperaban al menos 40 litros por segundo, lo que equivale a casi 3,5 millones de litros diarios, con la presunta intención de abastecer a 35 mil habitantes de la zona.

Las cuatro personas arrestadas fueron sorprendidas mientras llenaban sus vehículos con agua. La Conagua indicó que la determinación de responsabilidades y las sanciones, en su caso, quedarán a cargo de las autoridades competentes.

Por otro lado, la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa) atendió a seis animales lesionados y fuera de su hábitat en Baja California Sur, entre ellos polluelos de águila, un búho y una serpiente. Se recuerda que EL UNIVERSAL ya está disponible en WhatsApp, ofreciendo noticias relevantes, artículos de opinión, entretenimiento y tendencias desde dispositivos móviles





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