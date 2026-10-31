ASF detecta 137.7 millones de pesos sin aclarar en Veracruz por salud y educación

La Auditoría Superior de la Federación halló 137.7 millones de pesos pendientes de aclaración en Veracruz por irregularidades en salud, educación y asistencia social durante 2025.

La Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó 137 millones 755 mil 328 pesos pendientes de aclaración por probable daño a la Hacienda Pública Federal en el manejo de recursos destinados a salud, educación y asistencia social del Gobierno de Veracruz durante 2025, el primer año de la administración de Rocío Nahle. Los hallazgos, dados a conocer en la Segunda Entrega de la revisión de la Cuenta Pública 2025, incluyen irregularidades en pagos a trabajadores de la educación con plazas geográficamente incompatibles, licencias sin goce de sueldo y registros de defunción.

Salud concentra el mayor monto observado

La mayor cantidad de recursos observados corresponde a los Servicios de Salud de Veracruz (SESVER), con 87 millones 419 mil 439 pesos. De ese total, 86 millones 920 mil 909 pesos se utilizaron para pagar remuneraciones correspondientes a 2024 con presupuesto del Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud (FASSA) de 2025, sin documentación que acreditara la autorización y justificación de las erogaciones.

Also read No hay requerimientos de la ASF por investigación, asegura OPLE Veracruz

La revisión de los recursos para salud también dejó pendientes 266 mil 530 pesos por diferencias entre los pagos de personal y las nóminas del programa de atención médica para población sin seguridad social. Además, se identificaron 232 mil pesos no devengados cuyo reintegro a la Federación no fue acreditado.

Por estas operaciones, la ASF emitió tres pliegos de observaciones y concluyó que el Gobierno de Veracruz no cumplió con las disposiciones legales y normativas aplicables en la materia. La fiscalización comprendió recursos por 9 mil 271 millones de pesos, de los cuales se revisó el 92.4 por ciento.

Irregularidades en la nómina educativa del FONE

En segundo lugar se ubicó la auditoría 2126, correspondiente al Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo (FONE), que dejó 48 millones 657 mil 604 pesos pendientes de aclaración, distribuidos en ocho pliegos de observaciones.

La mayor irregularidad se concentró en pagos por 38 millones 966 mil 309 pesos a 105 trabajadores que ocuparon simultáneamente plazas en centros educativos con ubicaciones geográficas incompatibles. Otros 784 mil 460 pesos correspondieron a cuatro empleados con plazas en distintas entidades federativas, cuya compatibilidad tampoco fue acreditada.

La ASF documentó además pagos por 5 millones 462 mil 327 pesos a 79 trabajadores con licencias sin goce de sueldo, así como 2 millones 253 mil 128 pesos entregados a 87 empleados después de su baja de la dependencia. En esa misma revisión identificó 648 mil 21 pesos pagados a 14 trabajadores con registros de defunción y 543 mil 355 pesos destinados a una persona que desempeñaba actividades sindicales sin acreditar funciones educativas.

A estos hallazgos se sumaron 727 comprobantes fiscales cancelados ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT), por 7 millones 829 mil 589 pesos, relacionados con pagos a 253 trabajadores. Esta cantidad motivó una revisión fiscal y no forma parte de los 48.6 millones de pesos señalados como probable daño patrimonial.

Antecedentes y observaciones en asistencia social

Los hallazgos se conocen después de que la gobernadora Rocío Nahle calificara de absurda la solicitud de la ASF de entregar las listas de asistencia del magisterio veracruzano, como parte de una revisión para comprobar que los trabajadores desempeñaran las funciones por las que recibían un salario. El 28 de septiembre, la mandataria reveló que el auditor superior, Aureliano Hernández Palacios Cardel, le había informado sobre la detección de docentes con doble plaza y posibles casos de maestros fallecidos que continuaban registrados en la nómina.

Nahle cuestionó el requerimiento al considerar que las condiciones geográficas de Veracruz dificultaban reunir la documentación. La gobernadora aseguró que entregaría las listas para evitar observaciones por incumplimiento.

La tercera auditoría con recursos pendientes fue la 2123, correspondiente al Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM), con un millón 678 mil 285 pesos observados mediante dos pliegos. De ese monto, un millón 359 mil 158 pesos corresponde a un anticipo de obra que la Secretaría de Infraestructura y Obras Públicas (SIOP) no acreditó haber reintegrado a la Tesorería de la Federación.

Los otros 319 mil 126 pesos fueron observados al Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) por pagos a 88 beneficiarios que figuraban como fallecidos en los registros de programas de asistencia social. Al sumar las observaciones en los sectores salud, educación y asistencia social, el probable daño a la Hacienda Pública Federal asciende a 137.7 millones de pesos, de acuerdo con la revisión de la Cuenta Pública 2025.